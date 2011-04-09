«СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»

Программа: Раскрытие, реализация, практическое использование феноменальных возможностей человека, а также:

Риски и техника безопасности.

Экстрасенсорные, астральные, интеллектуальные, духовные, личности феномены и тому подобное.

· Экстрасенсорные феномены: Психологическая сила и биополе. Донорство и вампиризм. Считывание информации. Целительство. Фантомы. Энергетическая защита. Отождествление с другим человеком - способ знать о нем все. Отождествление с предметами, объектами, историческими событиями и историческими лицами. Память как считывание информации. Привлекательность и красота – красивой человека делает энергия. Здоровье, память, настроение. Использование энергии ци. Поток, динамическая йога.

· Астральные феномены: Ясновидение. Астральное тело. Сны, осознанные сновидения. Использование воображения в достижении поставленных целей. Использование астрального мира в творчестве.

· Интеллектуальные феномены: Телепатия. Абсолютное считывание мыслей. Синхронизмы. Реализация мыслей. Позитивная карма.

· Духовные феномены: Любовь. Пробуждение интуиции. Дорога к внутреннему миру. Открытие «третьего глаза». Общение с Богом. Отказ от собственного «эго». Прозрение. Состояние Будды (абсолютной свободы).

· Феномены психической реальности: Познание духа. Архетипы. Механизм создания богов. Управление массами.

· Феномены личности: Магия личности. Раскрытие собственного гения. Достижение целей. Харизма. Значительный рост доходов.

Длительность: 4 часа (На русском языке)

Стоимость: 200 грн.

В подарок каждый посетитель получит брошюру по данной теме «Сам себе психоаналитик».

Тренер: Сергей Ващенко Дипломированный психолог-практик со стажем работы более 20 лет. Разработал и систематизировал уровни подсознания человека, разработал методики раскрытия и практического применения скрытых способностей человека разных уровней. Дал психологический анализ феноменальным возможностям человеческой психики. Создал систему психофизического самоусовершенствования, автор лекционного курса «Сам себе психоаналитик». Имеет большой опыт консультативной работы.

(Место проведения: УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)