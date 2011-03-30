Рейдерская атака на поселок «Олимпик-Парк» с использованием неактуальной информации в СМИ

Начиная с 5 февраля 2011 года, возобновилась активная фаза строительно-монтажных работ в коттеджном поселке «Олимпик-Парк», (с. Березовка Макаровского района Киевской области). Об этом сообщает пресс-служба «Олимпик-Парка».

В настоящее время ведутся активные работы по завершению первой очереди строительства коттеджного городка, которая будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, подключение к электрическим сетям, заключен договор с подрядчиком на предмет подключения к водопроводу и канализации жилых домов «Олимпик-Парка». Ввод в эксплуатацию водопровода и системы газоснабжения запланирован на конец июня. Работы по этим направлениям ведутся семью подрядными организациями и полностью профинансированы. Компании «Траверз-Буд» выделено полное финансирование для проведения работ в объёме, необходимом для завершения строительства домов по ранее заключенным договорам с владельцами коттеджей. Предусмотренная сумма рассчитана на основании действующих договоров с владельцами земельных участков, и составляет менее $2,5 млн. При этом $1 млн. уже используется управляющей компанией в текущем месяце на нужды строительства.

Вынуждены отметить, что на фоне положительных тенденций развития проекта, активных строительных работ, в некоторых СМИ за последние дни участились публикации, в которых неправдиво и преднамеренно конфликтно преподносится ситуация с реализацией проекта строительства коттеджного поселка «Олимпик-Парк». Для нагнетания напряженной ситуации используется не актуальная информация, заведомое «передергивание» фактов, публикуются анонимные заявления якобы от имени частных инвесторов поселка, применяется технология многократного тиражирования в электронных СМИ и обвинения в хакерской атаке ресурсов, размещавших конфликтный материал.

Характер вышедших необъективных материалов, не имеющих авторства, демонстрирует, что имеется группа лиц, заинтересованных в дестабилизации налаживающейся ситуации вокруг «Олимпик-Парка» в собственных целях, не связанных с нормальным завершением проекта и интересами частных инвесторов. Нам неизвестны подлинные мотивы действий инициаторов публикаций, однако, очевидно, что их усилия направлены на торможение реализации проекта «Олимпик-Парка». Указанные материалы носят откровенно провокационный характер, их целью является создание напряженности в отношениях между индивидуальными инвесторами проекта и компанией, управляющей строительством, а также формирование негативного информационного поля вокруг инициаторов проекта «Олимпик-Парк».

Системность подачи и содержание «заказных» материалов указывает на высокую вероятность проведения профессиональной рейдерской атаки в отношении коттеджного поселка «Олимпик-Парк». С целью защиты интересов индивидуальных инвесторов и инициаторов проекта и в соответствии со статьей «Рейдерство» и статьей «Клевета» нами поданы соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы в целях установления организованной группы инициаторов рейдерской атаки на базе официальных следственных действий.

Пресс-служба «Олимпик-Парк» призывает СМИ работать в правовом поле. Во избежание создания потенциально конфликтных ситуаций, предлагаем тщательно проверять публикуемую информацию.

Руководство «Олимпик-Парка» твердо намерено продолжать работы по завершению строительства поселка, максимально открыто по отношению к представителям СМИ и готово оперативно предоставить всю запрашиваемую информацию о ходе проекта.

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Василий Розживин,

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