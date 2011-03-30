Продолжаются нападки на «Олимпик-Парк»: ложные обвинения в ДДОС атаке

Попытка рейдерской атаки на коттеджный поселок «Олимпик-Парк» нашла свое проявление в применении хакерских технологий. Рейдерами инициированы ДДОС-атаки на некоторые интернет-порталы, несущие информационные сообщения о проекте «Олимпик-Парк». Цель этих действий – сформировать обвинение в адрес компании в некорректных методах работы в информационном пространстве Интернет.

Компания, управляющая строительством коттеждного поселка «Олимпик-Парк», официально опровергает заявление о том, что представители «Олимпик-Парка» якобы провели ДДОС-атаку Интернет-сайтов, разместивших негативную информацию о ходе строительства и инициаторах реализации проекта. Компания занимается исключительно курированием строительно-монтажных работ и не имеет практики и технологической компетенции подобного рода взаимодействия с Интернет-сайтами.

Руководство коттеждного поселка «Олимпик-Парк», рассматривает эти действия и претензии как очередной ход рейдерской атаки на городок.

С целью защиты интересов индивидуальных инвесторов и инициаторов проекта и в соответствии со статьей «Рейдерство» и статьей «Клевета» нами поданы соответствующие официальные заявления в правоохранительные органы в целях установления организованной группы инициаторов рейдерской атаки на базе официальных следственных действий.

Руководство «Олимпик-Парка» твердо намерено продолжать работы по завершению строительства поселка, максимально открыто по отношению к представителям СМИ и готово оперативно предоставлять всю запрашиваемую информацию о ходе проекта.

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Василий Розживин

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