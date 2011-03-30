ОБЪЯВЛЕН ГЛАВА ЖЮРИ ОДЕССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

В этом году председателем жюри Одесского кинофестиваля (15-23 июля 2011) станет Ежи Штур - польский актер, режиссер, ректор Краковской киноакадемии, заявила на пресс-конференции президент ОМКФ Виктория Тгипко.

Ежи Штур завоевал мировую славу актерскими работами в классических фильмах Анжея Вайды, Агнешки Холланд и Кшиштова Кеслевского, а популярность в СССР принесла ему роль Джонни Поллака в ганстерской комедии «Дежавю».

Также, по словам Виктории Тигипко, кроме конкурсной программы, этим летом на Одесском кинофестивале пройдет ряд шоу под открытым небом, посвященных Великому Немому кинематографу. В самом начале ОМКФ на Потемкинской лестнице состоится показ фантастического фильма «Метрополис» 1927 года в сопровождении симфонического оркестра. Показы отреставрированной классики мирового кинематографа с живым музыкальным исполнением стали для фестиваля традицией – в прошлом году фильм «Броненосец Потемкин» на Потемкинской лестнице посмотрело более 10 тыс. зрителей.

Программу открытых показов дополнит шоу Жоржа Мельеса. Современник братьев Люмьер, Жорж Мельес впервые стал использовать спецэффекты, которые заложили основы современного зрелищного кинематографа, а его картина «Путешествие на Луну» стала первым научно-фантастическим фильмом в истории кино. К 150-летию Мельеса, на Ланжероновском спуске, будет представлен фестивальный спецпроект: лучшие картины режиссера в сопровождении тапера и комментатора. Исполнят эти роли правнуки автора, соблюдая формат, существовавший на заре кинематографа.

В 2011 году, кроме основных призов и гран-при «Золотой Дюк», на фестивале будет вручаться несколько новых премий. В их числе – «Дон Кихот», который присуждается международным жюри киноклубов (FICC); премия имени Николая Шустова за лучший украинский фильм программы и приз за лучший украинский сценарий, по итогам сценарной мастерской ОМКФ и телеканала 1+1. Призовой фонд фестиваля составит в этом году более 50 тыс. долларов.

Организаторы заявили о новых мероприятих, посвященных развитию отечественного кинопроцесса. Впервые в 2011 году пройдет Кинорынок Одесского фестиваля, на котором будут представлены ведущие украинские кинопродюсеры, дистрибьюторы и кинотеатры. В рабочей программе Кинорынка – презентации и закрытые показы новых зарубежных и отечественных лент. В частности, в рамках мероприятия состоится закрытая презентация проекта «Высоцкий: Спасибо, что живой» реж. Павла Буслова, а также пройдут предпремьерные показы других ожидаемых кинорелизов.

Основную часть кинопрограммы и список звезд ОМКФ 2011, оргкомитет фестиваля пообещал озвучить в начале июня этого года.

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был основан в 2010 году и проводится при поддержке Государственного агенства по кинематографии Украины, Одесской облгосадминистрации и Одесского горисполкома. Генеральным партнером проекта является ТМ «Шустов», официальными спонсорами выступают компания UDP и международная меценатская организация TOP Ukraine. Фестиваль проходит под патронатом губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука.

Татьяна Олийник, PR-директор ОМКФ

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