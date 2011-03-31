Большинство экспертов считают Кучму основоположником эталонной до сих пор системы власти в Украине - опрос

Киев. 31 марта. УНИАН. Нынешняя система власти в Украине выстроена Леонидом КУЧМОЙ. Об этом сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА на пресс-конференции в агентстве УНИАН, комментируя результаты опроса 23 украинских экспертов.

Он отметил, что экспертами были политологи, политтехнологи, социологи и политические обозреватели.

В.БАЛА отметил, что большинство экспертов, отвечая на вопрос “Кто является основателем нынешней системы власти в Украине?”, сказали, что именно Л.КУЧМА стал политиком, который во время своего президентства создал систему власти, “на данный момент все еще эталонную, - даже для ЯНУКОВИЧА с его нынешними полномочиями”. По словам В.БАЛЫ, только 3 из 23 экспертов сказали, что речь идет о наследстве от компартийной системы и об олигархической природе этих процессов.

В.БАЛА сказал, что эксперты, отвечая на вопрос, кто же относится к политикам “старой волны” отметили, что это те, кто “считал основной характеристикой членство в КПСС и в комсомоле”. По его словам, другая часть экспертов сказала, что речь идет о тех, кто связал свой карьерный рост с системой Л.КУЧМЫ. В.БАЛА добавил, что еще одна группа экспертов считает, что политиками “старой волны” являются те, у кого отсутствуют идеологические приоритеты. По его словам, если просуммировать, то речь идет о политиках, которые сменили “не одну партийную крышу”, и которые выделяются беспринципностью. Директор Агентства моделирования ситуаций также сказал, что эксперты к политикам “старой волны” отнесли Л.КУЧМУ, Александра МОРОЗА, Николая АЗАРОВА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.БАЛА отметил, что эксперты хоть и прямо не высказались о том, что в Украине отсутствуют политики “новой волны”, но в то же время ни один из экспертов не был уверен, что происходит процесс становления таких политиков. По его словам, часть экспертов отметили, что такие политики начали появляться, но их очень мало. Другие эксперты считают, что таких политиков пока нет, но серозный общественный запрос на них есть. Он сообщил, что к таким политикам некоторые эксперты отнесли Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, Николая КАТЕРИНЧУКА, Андрея САДОВОГО, Владимира ГРОЙСМАНА, Анатолия ГРИЦЕНКО.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что в экспертном опросе был вопрос: «Считаете ли вы, что «дело КУЧМЫ» - это реальна попытка поломать нынешнюю политическую систему и борьба с политическим и экономическим наследием КУЧМЫ?”. По его словам, взгляды экспертов здесь очень отличаются. Он заметил, что это, по-видимому, связано из неожиданностью данного факта. Он добавил, что немногие из экспертов ожидают, что данное дело будет иметь четкие судебные перспективы. По его словам, любое решение в деле Л.КУЧМЫ “покажет всему обществу неэффективность и даже ущербность поколения, выросшего во время правления КУЧМЫ”.

А.ГОЛОБУЦКИЙ подчеркнул, что от того, что не происходит смена поколений, в Украине “одни и те же идеи” и элита Украины как “была разделена на, грубо говоря, украинофилов и русофилов”, так и остается, хотя в действительности такого деления нет. Он считает, что проблема Украины в значительной степени заключается в том, что ею правят люди “старой волны”, не умеющие мыслить по-новому.