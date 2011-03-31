Политпартии после своей победы на выборах в ВР выполнили только 17,5% своих обещаний - исследования

Киев, 31 марта. УНИАН. Политические партии после своей победы на выборах в Верховную Раду на протяжении трех лет реализовали только 17,5% своих предвыборных обещаний.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт фонда "Открытое общество", кандидат политических наук Дмитрий ВЫГОВСКИЙ (Львовский государственный университет внутренних дел) по результатам анализа деятельности Верховной Рады на протяжении 2007-2010 гг.

"Общее количество обязательств в предвыборных программах партии составили 330, из которых выполнено только 63. То есть, уровень выполнения предвыборных обязательств политическими партиями в Украине является очень низким - 17,5 %), - сказал Д.ВЫГОВСКИЙ.

По его словам, фракция Партии регионов в Верховной Раде имеет наибольший процент выполненных обещаний - 37% и самый большой процент инициированных законопроектов. "Это значит, что почти 80,5% обещаний так или иначе Партия регионов озвучивала в стенах парламента и задекларировала намерение воплотить их в жизнь", - отметил он.

Д.ВЫГОВСКИЙ сообщил, что согласно результатам исследования из 95 обещаний БЮТ выполнено или частично выполнено только 13 (14%), инициировано 30 законопроектов (32%), а невыполненными остались 52 обещания (54%).

Эксперт отметил, что фракция «Наша Украина - Народная самооборона" из 62 программных обещаний выполнила 19 (31%), инициировала 13 законопроектов (21%) и не выполнила 30 обещаний (48%).

Согласно результатам исследования, фракция Народной партии (Блок Литвина) из 65-ти обещаний выполнила полностью или частично 8 (12%), инициировала 15 законопроектов (23%), 42 обещания (65%) не нашло отражения в деятельности фракции.

По словам Д.ВЫГОВСКОГО, уровень выполнения обещаний Коммунистической партией Украины является самым низким среди всех парламентских партий. В частности, из 65 программных обещаний выполнено только 4 (6,45 %), инициировано 13 законопроектов (21% от общего количества законодательных инициатив, предусмотренных избирательной программой).

"БЮТ и НУ-НС подавляющее большинство своих обещаний реализовали только в период пребывания у власти, а Партия регионов, КПУ и Блок Литвина работают одинаково эффективно и в оппозиции, и во власти. Но Партия регионов является более эффективной оппозицией, нежели БЮТ или НУ-НС. Однако, все политические партии не очень активно выполняют взятые на себя в предвыборных программах обязательства", - резюмировал эксперт.

В то же время политический эксперт Руслан СТАРОВОЙТЕНКО выразил обеспокоенность снижением роли парламента в политической жизни Украины. "Верховная Рада утратила полномочия и стала административным придатком правительства. Из принятых 148 законов Украины на протяжении седьмой сессии половина — 67 законопроектов — были принято по инициативе Кабинета министров. То есть, правительство становится фактически чуть ли не самым главным законодательным органом страны", - отметил он.

В свою очередь кандидат исторических наук Петр БИЛЯН считает целесообразным на законодательном уровне внедрить структуризацию предвыборных программ партий. "Необходимо добиваться внесения изменений в законодательство о выборах и обязать политические партии при проведении избирательной деятельности, чтобы в программных документах указывались четко цель - обещания, срок их реализации и очень важно, как свидетельствует европейский опыт, указывать источники финансирования выполнения определенного обещания", - отметил эксперт.