Ушла из жизни икона советского кинематографа

Фонд социальных инициатив глубоко скорбит по поводу кончины выдающейся актрисы, легенды советского кинематографа Людмилы Марковны Гурченко.

«Наше поколение выросло на ее фильмах, песнях, спектаклях. Ее уход - невосполнимая утрата не только для мира искусства, но и для всех нас. Потому что из жизни ушла не просто актриса, она была символом советского кинематографа, великой, но вместе с тем очень хрупкой женщиной. Людмила Марковна была уникальным явлением и в кино, и в музыке», - отметил Кирилл Дмитриев, основатель Фонда социальных инициатив.

Последний раз Людмила Марковна посетила Киев в ноябре прошлого года, запомнившись киевлянам искренней, жизнерадостной, полной сил и энергии. Тогда в столице Украины прошел премьерный показ ее последнего фильма «Пёстрые сумерки», который организовал Фонд социальных инициатив.

Фонд социальных инициатив выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Марковны.

Фонд видит свою миссию в том, что сохранить светлую память о Людмиле Гурченко, поэтому выступает с инициативой учредить ежегодную стипендию молодым артистам, студентам творческих ВУЗов Украины.

Помимо этого Фонд намерен организовать благотворительный ретроспективный показ фильмов Людмилы Гурченко в Украине.

Фонд социальных инициатив

Катерина Варзарь

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