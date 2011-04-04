Тигипко предлагает усилить ответственность за нарушения в сфере труда и ввести понятие гарантированной зарплаты

Киев. 4 апреля. УНИАН. Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО презентовал законопроекты относительно изменений в сфере труда, в которых, в частности, он предложил усилить ответственность за нарушения в сфере труда и ввести понятие гарантированной зарплаты.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы вводим понятие гарантированной заработной платы… Это 8 категорий, которые начинаются с минимальной, утвержденной законодательством, и после этого – по увеличению квалификации…» - сказал С.ТИГИПКО.

По словам министра, данные категории будут распространяться на частный сектор, не охваченный отраслевыми соглашениями. Таким образом, будут введены коэффициенты в зависимости от квалификации работников.

«Кабинет министров будет определять, какими будут данные коэффициенты – минимальная заработная плата и после этого на специалистов соответствующие коэффициенты. Если отраслевые соглашения не будут подписаны, то эти коэффициенты будут работать практически на весь негосударственный сектор», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

В соответствии с такими категориями, если работник без квалификации получает минимальную заработную плату (на сегодня 960 грн.), то руководитель предприятия должен получать около 5 тыс. грн.

«Мы изменили методологию самого понимания минимальной заработной платы, привели его к международным стандартам. Туда не включаются доплаты, надбавки компенсационного характера, тяжелые условия труда, ночное время. Все прочие надбавки, премии – включаются», - рассказал С.ТИГИПКО.

Также вводится ответственность юридических лиц за правонарушение в сфере занятости. Данная ответственность, по словам С.ТИГИПКО, будет исключительно административной, не уголовной.

«Мы предлагаем ввести понятие правонарушения: уклонение от заключения трудового договора в случае фактического допуска к работе, выплата вознаграждения за работу без начисления и уплаты страховых взносов и налогов. Предлагается ввести за данную норму штраф в 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов за каждого неоформленного работника. На сегодня это будет 34 тыс. грн.», - сказал министр.

По словам С.ТИГИПКО, нарушение сроков выплаты заработной платы, выплата не в полном объеме будет штрафоваться в размере 150 необлагаемых налогом минимумов за каждого выявленного работника – 2250 грн., начисление и выплата зарплаты в размере ниже установленного законодательством – 700 минимумов – 11,9 тыс. грн за каждого работника, другие правонарушения законодательства о труде – 150 минимумов – 2250 грн. за каждого работника.

Также вице-премьер предлагает усилить ответственность руководителей предприятий за нарушения в сфере занятости. Правительство намерено увеличить штраф за данное нарушение с 50 до 500 необлагаемых налогом минимумов – до 8,5 тыс. грн.

Кроме прочего, законопроект предусматривает усиление контролирующих органов в сфере трудового законодательства – Инспекции по труду и Госналогслужбы.

В то же время, С.ТИГИПКО не рассчитывает на то, что данная инспекция сможет улучшить ситуацию в сфере контроля над соблюдением трудового законодательства: «Я не рассчитываю на то, что серьезно может что-то изменить Инспекция по труду, потому что 700 работников – это один на район, серьезно проверить (предприятия – УНИАН) невозможно».

По итогам принятия презентованных законопроектов правительство оценивает дополнительные поступления в социальные фонды на уровне 50 млрд. грн., большая часть которых будет направлена в Пенсионный фонд.

Законопроекты будут доработаны в течение ближайшего месяца и зарегистрированы в парламенте.