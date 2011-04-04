Экс-ректор Нацуниверситета пищевых технологий Украинец заявляет о нарушениях при назначении нового руководителя ВУЗ

Киев. 4 апреля. УНИАН. Бывший ректор Национального университета пищевых технологий Анатолий УКРАИНЕЦ заявляет, что назначение нового руководителя вуза проходит с нарушением действующего законодательства.

Об этом А.УКРАИНЕЦ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Рейдерские захваты в Украине - отныне и в высших государственных учебных заведениях?».

Экс-ректор, который занимал должность свыше 7 лет, связывает попытку в незаконный способ назначить нового руководителя НУПТ с достаточно значительными активами учебного заведения, в числе которых и земля в столице, и красивые базы отдыха как в лучших местах Крыма, так и на Западной Украине, где оздоравливались и студенты, и преподаватели, и другие члены трудового коллектива.

Так, согласно информации А.УКРАИНЦА, перед выборами нового ректора ему предлагали дать согласие на передачу частным структурам базы отдыха «Буревестник»: “Были ко меня требования передать – у нас прекрасный студенческий лагерь отдыха в Конча-Заспе “Буревестник” – хотя бы часть частным структурам. Я отказался от этого. Наверное, это все и произошло из-за этого...”.

А.УКРАИНЕЦ сообщил, что в апреле прошлого года у него закончился контракт с Минобразования, в соответствии с которым он возглавлял ВУЗ. Был проведен конкурс на должность ректора НУПТ, а в мае 2010 года решением трудового коллектива (89,4% участников тайного голосования) А.УКРАИНЕЦ опять был избран на должность ректора НУПТ, и материалы переданы в Минобразования для утверждения и соответствующего назначения. Но уже на этапе согласования его кандидатуры как нового ректора вуза в Кабмине внезапно документы были отозваны. Сразу же после этого вышел приказ Минобразования об отмене объявления о конкурсе. Причиной называлось то, что не были учтены интересы одного из желающих принимать участие в конкурсе. Согласно информации А.УКРАИНЦА, речь шла о кандидате Анатолии СТОВПЧАТОМ, который подал свое заявление на конкурс уже по истечении срока приема документов. В то же время МОН обратился в Ученый совет НУПТ с просьбой принять решение, что выборы ректора вуза являются недействительными. Однако поскольку это вправе сделать лишь трудовой коллектив, то было решено организовать переголосование за кандидатуру ректора на общем собрании трудового коллектива с внесением в список претендентов А.СТОВПЧАТОГО.

Но перед этим собранием А.УКРАИНЦА, как он сам сообщил, пригласили заехать в министерство, где заместитель министра Евгений СУЛИМА, а затем и сам министр Дмитрий ТАБАЧНИК предлагали написать заявление “по собственному желанию” и отказаться исполнять обязанности ректора вуза.

По словам А.УКРАИНЦА, чтобы не сорвать собрание, он написал это заявление, но сразу после собрания его отозвал. “Потому что это просто давление на меня было такое... Я просто не хотел, чтобы коллектив от этого пострадал”, - объяснил свои действия экс-ректор. Он добавил, что до 30 августа 2010 года был исполняющим обязанности ректора, а после того вузу был представлен другой и.о. – Сергей ИВАНОВ. “Это проректор Авиационного университета”, - уточнил А.УКРАИНЕЦ.

Он сообщил, что в ноябре прошлого года обратился в судебные органы по поводу сложившейся ситуации. “В Окружной административный суд - о бездеятельности министерства относительно невыдачи приказа о результатах выборов ректора НУПТ и в Шевченковский районный суд - о восстановлении меня на работе в качестве ректора”, - сказал А.УКРАИНЕЦ.

“Очень долго откладывались эти суды, но уже состоялось заседание Окружного админсуда 30 числа и есть постановление, в результативной части которого отмечено: иск мой удовлетворить частично – признать противоправной бездеятельность Министерства образования и науки Украины относительно непринятия действий по рассмотрению решения высшего выборного органа высшего учебного заведения, а также обязать Минобразования принять меры по решению выборного органа вуза о назначении УКРАИНЦА на должность ректора НУПТ”, - продолжил экс-ректор Университета.

Однако, тем не менее, отметил А.УКРАИНЕЦ, сегодня, 4 апреля, должны состояться выборы, которые объявлены 25 февраля в газете «Освіта і наука України» о повторных выборах на должность ректора. На встрече с трудовым коллективом его попросили принять участие в этих выборах, но поскольку есть решение Окружного суда, то А.УКРАИНЕЦ отказался от этого перед сотрудниками, объясняя, что “эти выборы, разумеется, незаконные, потому что есть решение суда, и министерство об этом знает”.

Кандидатом, как отметил А.УКРАИНЕЦ, остался один С.ИВАНОВ.

“Это рейдерская атака забрать университет. Университет наш – швейцарские часы, коллектив прекрасный, ну, и по материальной базе...”, - прокомментировал он.

Экс-ректор намерен в дальнейшем в судах продолжить борьбу против “рейдерского захвата”. “Буду обращаться, безусловно, в высшие государственные органы, Кабинет Министров Украины. Но если ничего не будет помогать, обязательно пойду на прием к Президенту Украины. Я думаю, что Виктор ФЕДОРОВИЧ должен разобраться в этой ситуации, потому что такого “беспредела” в высшей школе еще не было, и если начнется, так это уже будет массово”, - заявил А.УКРАИНЕЦ.