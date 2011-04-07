ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ: “ЯК ЗРОБИТИ СВОЄ ІМ`Я БРЕНДОМ”

7 квітня з 19-ї до 21-ї години в конференц-залі УНІАН ( м.Київ, вул. Хрещатик,4) експерти дискусійного клубу “Міцний горішок” розколюватимуть непростий горішок – “Як зробити своє ім`я брендом”.

Експертами виступлять: Людмила Богуш, модератор зустрічі, бізнес-тренер, засновник та власник Студії управління часом “BogushTime”.

Олександр Харченко, головний редактор УНІАН,

Валентин Бадрак, автор бестселерів «Стратегії геніїв»,

Максим Кідрук, мандрівник та письменник,

Олена Сибірякова, політичний радник.

Дискусійний клуб “Міцний горішок” був створений Студією управління часом BogushTime, відбулось більше 10 засідань клубу. 12-та зустріч клубу пройде в стінах УНІАН, в рамках роботи Лабораторії “Зроби себе сам”. Відтак, всі, хто цікавиться тематикою Лабораторії та бере участь у її роботі, можуть прийти на засідання клубу. Як наголошують організатори Лабораторії, до обговорення актуальної теми запрошено тих, хто досягнув значних успіхів у створенні відомих імен-брендів, хто може поділитися практичними порадами, як в сучасних умовах будувати особистий бренд, які “інгридиєнти” бренду є найважливішими, в яких “пропорціях” та за якими технологіями їх варто “змішувати”, аби отримати результат.

Чому ми знаємо про Стіва Джобса, Ангела Меркель, Юлію Тимошенко, Аллу Пугачову, Андрія Шевченко, братів Кличків, Руслану, Віктора Пінчука, Рената Ахметова?

Чому інші люди не є такими відомим та такими цікавими для нас, і ми не називаємо їх брендами?

Що відіграє вирішальну роль у формуванні бренду?

Що є гарантією успішного бренду - харизма та особисті таланти чи імідж та команда професіоналів?

Які вони, складові особистості-бренду?

Увага! У Вас буде можливість виграти для своєї компанії рекламний Сертифікат від партнерів!

На Дискусійному клубі розігруватиметься Сертифікат на безкоштовне виготовлення і розміщення банеру терміном на 1 місяць на Київському інформаційно-довідковому порталі №1 "КОРИСНА КАРТКА" http://www.kartka.com.ua/ ТОП-6 рейтингу Bigmir Товари та Послуги, 600 тис. відвідувань в місяць.

Деталі та питання оплати – за телефоном (044) 223-24-93 та електронною поштою e-mail: pr@bogushtime.com (Юлія Бойко)