Киев. 5 апреля. УНИАН. В Украине появилась инновационная методика обследования организма человека с помощью “ЭЛИ-тестов”, позволяющая диагностировать заболевание задолго до клинических симптомов.

Участники пресс-конференции в УНИАН сообщили, что, сдав анализ крови, можно оценить и прогнозировать состояние здоровья человека, поставить правильный диагноз еще на этапе поражения нескольких клеток того или иного органа или системы.

По словам автора методики, профессора НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анозина Российской академии медицинских наук, научного руководителя медицинского исследовательского центра “Иммункулус” (Москва) доктора медицинских наук Александра ПОЛЕТАЕВА, с помощью метода “ЭЛИ-тестов” врачи могут выявить болезнь, которая еще только зарождается, задолго до симптомов.

“Если мы болезнь сможем “поймать” тогда, когда она еще не проявляется клинически, мы ее можем остановить. Метод позволяет диагностировать болезнь, когда у человека еще ничего не болит. Этот метод разрабатывался специально “под Чернобыль”. К сожалению, в той социальной сумятице, которая происходила в то время, эти методы оказались не очень востребованы”, – отметил А.ПОЛЕТАЕВ.

Он подчеркнул, что метод позволяет оценивать изменения в разных органах человека, а также отражает уже начавшийся патологический процесс.

“Если болезнь уже начала развиваться - самое время попытаться ее остановить. К примеру, если обследовать лиц после 45 лет, у каждого третьего будут признаки васкулита малых сосудов - воспаление внутренней стенки сосудов. И если ничего не делать, лет через 5-10 у кого-то может развиться почечная недостаточность, у кого-то - инфаркт миокарда, у третьего произойдет инсульт. Но сегодня, когда этих катастроф еще нет, мы можем увидеть те изменения в организме, которые приведут через годы к катастрофе”, – сказал А.ПОЛЕТАЕВ.

Медик убежден, что будущее медицины – это профилактика, и «у нас уже есть основа для того, чтобы действительно строить профилактическую медицину, чтобы предотвращать болезнь, когда она только начинается».

«Современная медицина училась лечить болезнь, которая уже есть. Как заниматься профилактикой, современная медицина не очень знает», - подчеркнул А.ПОЛЕТАЕВ.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института геронтологии Академии медицинских наук Украины, медицинский директор “МЦ Диагема” доктор медицинских наук профессор Виктория ЛИШНЕВСКАЯ сообщила, что в Украине появилась возможность пользоваться тем методом, который уже давно известен в мире и 20 лет широко используется в России и странах Европы.

«Диагностическая методика (“ЭЛИ-тестов” - УНИАН) позволяет по одному анализу крови получить сведения о состоянии нашего организма, увидеть проблемы, на что нам нужно обратить внимание для последующей жизни, последующих действий, профилактики. Эта технология позволяет диагностировать зарождающиеся нарушения в органах с единичных клеток. Именно на этом принципе основан этот диагностический тест», – отметила В.ЛИШНЕВСКАЯ, подчеркнув, что это особенно важно для детей до года.

«Такие детки не умеют жаловаться, и мы не знаем, как их обследовать. Не пользуемся, в принципе, никаким методами диагностики, кроме осмотра педиатра», – отметила В.ЛИШНЕВСКАЯ. По ее словам, диагностические “ЭЛИ-тесты” уже зарегистрированы в Украине и одобрены Минздравом.

Учасники пресс-конференции сообщили, что полное обследование организма с помощью “ЭЛИ-тестов” можно пройти в диагностическом центре "Диагема" в Киеве, а для людей, у которых нет возможности приехать самостоятельно, специалисты могут забирать материал для анализов на дому.