Французская весна в Украине «Знакомьтесь: актер Рошди Зем»

Посольство Франции в Украине и Французский институт в Украине представляют:

7 апреля в столичном кинотеатре «ЖОВТЕНЬ» в рамках Фестиваля допремьерных показов стартует специальная кинопрограмма Французской весны в Украине «Знакомьтесь: актер Рошди Зем».

Сын марокканских иммигрантов и один из лучших современных французских актеров в юности торговал джинсами на блошином рынке Парижа, а в свободное время играл в уличный футбол и не помышлял о кино. Сейчас на его счету более 30 ролей в художественных фильмах, несколько номинаций на Национальную премию «Сезар», а также одна из высших актерских наград – премия Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

В течение четырех дней киевские киноманы смогут увидеть такие фильмы:

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ, эротическая мелодрама Антони Кордье (номинация на «Золотого льва» Венецианского МКФ-2010). Две семейные пары сразу же после знакомства настолько сближаются, что уже через несколько дней не могут представить свою жизнь друг без друга.

В УПОР, триллер Фреда Кавайе. Герой Зема пытается найти собственную беременную жену и раскрыть тайну ее исчезновения.

ЖМИ НА ГАЗ, боевик Оливье ван Хуфштадта. Рошди Зем исполняет роль полицейского Марека, которому нужно внедриться в преступную группировку.

ДНИ СЛАВЫ, военная драма Рашида Бушареба. Пронзительная картина о дружбе и верности, история о подвиге четырех французских бойцов во время Второй мировой войны. За роль в этом фильме Рошди Зем получил премию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Генеральный партнер «Французской весны» – Укрсиббанк BNP Baribas Group

Официальный партнер Французского института – «Рено Украина»

Эксклюзивный алкогольный партнер – Hennessy и Moet&Chandon

Партнеры фестиваля: «Международные авиалинии Украины», L’occitaine en Provence, Auchan, Dolce Gusto, компания Aurora Distribution

Медиа-партнеры: ICTV, «Просто радио», Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, korrespondent.net, oKino.ua

Организационный партнер: «Артхаус Трафик»

Дополнительная информация:

Александра Кравченко,

медиа-координатор

моб.: (067) 996-777-1

e-mail: press@arthousetraffic.com