Французская весна в Украине «Знакомьтесь: актер Рошди Зем»
Посольство Франции в Украине и Французский институт в Украине представляют:
7 апреля в столичном кинотеатре «ЖОВТЕНЬ» в рамках Фестиваля допремьерных показов стартует специальная кинопрограмма Французской весны в Украине «Знакомьтесь: актер Рошди Зем».
Сын марокканских иммигрантов и один из лучших современных французских актеров в юности торговал джинсами на блошином рынке Парижа, а в свободное время играл в уличный футбол и не помышлял о кино. Сейчас на его счету более 30 ролей в художественных фильмах, несколько номинаций на Национальную премию «Сезар», а также одна из высших актерских наград – премия Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
В течение четырех дней киевские киноманы смогут увидеть такие фильмы:
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ, эротическая мелодрама Антони Кордье (номинация на «Золотого льва» Венецианского МКФ-2010). Две семейные пары сразу же после знакомства настолько сближаются, что уже через несколько дней не могут представить свою жизнь друг без друга.
В УПОР, триллер Фреда Кавайе. Герой Зема пытается найти собственную беременную жену и раскрыть тайну ее исчезновения.
ЖМИ НА ГАЗ, боевик Оливье ван Хуфштадта. Рошди Зем исполняет роль полицейского Марека, которому нужно внедриться в преступную группировку.
ДНИ СЛАВЫ, военная драма Рашида Бушареба. Пронзительная картина о дружбе и верности, история о подвиге четырех французских бойцов во время Второй мировой войны. За роль в этом фильме Рошди Зем получил премию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
Генеральный партнер «Французской весны» – Укрсиббанк BNP Baribas Group
Официальный партнер Французского института – «Рено Украина»
Эксклюзивный алкогольный партнер – Hennessy и Moet&Chandon
Партнеры фестиваля: «Международные авиалинии Украины», L’occitaine en Provence, Auchan, Dolce Gusto, компания Aurora Distribution
Медиа-партнеры: ICTV, «Просто радио», Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, korrespondent.net, oKino.ua
Организационный партнер: «Артхаус Трафик»
Дополнительная информация:
Александра Кравченко,
медиа-координатор
моб.: (067) 996-777-1
e-mail: press@arthousetraffic.com