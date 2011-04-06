7 апреля в украинский прокат выходит эротическая драма «Этюды втроем» режиссера Сальвадора Гарсии Руиза.

Это третий фильм тематического весеннего киноальманаха «СТРАСТНОЕ КИНО», организованного компанией «Артхаус Трафик» совместно с ТМ КОРОНА INTENZA.

Фильм напоминает небезызвестных «Мечтателей» Бертолуччи по сюжету. Тот же треугольник: два парня и одна девушка, только они не синефилы, а художники выпускного курса, и отправляют их не в мятежный 1968 год в Париж, а в современный Мадрид. Так начинается любовная история трех юных дарований. Эта романтическая связь ведет к удивительному переплетению чувств, страстей и желаний.

Режиссер фильма Сальвадор Гарсия Руиз за первый свой фильм «Менсака» (1998) получил национальную премию «Гойя». Именно в этой картине дебютировала Лола Дуэньяс, одна из любимых актрис Педро Альмодовара, обладательница премии «Оскар» и многих других почетных наград. Всего на счету Руиза 4 фильма, за которые он получил 4 награды и 7 номинаций на международных фестивалях.

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