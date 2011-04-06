Киев, 6 апреля. УНИАН. Правозащитники обеспокоены низким уровнем информированности граждан о своих медицинских правах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Института правовых исследований и стратегий Айгуль МУКАНОВА, Ассоциации ВИЧ-инфицированных "Время жизни" Игорь СКАЛЬКО, Фундации медицинского права и биоэтики Украины Ирина СЕНЮТА и Крымского республиканского благотворительного фонда "Мир Крыма" Леся ФРОЛОВА.

"Тема информированности о медицинских правах имеет двухвекторный характер: получение надлежащей информации является проблемой и для пациентов, и для медицинских работников", - сказала И.СЕНЮТА.

В свою очередь Л.ФРОЛОВА сообщила, что для доклада "Права человека в области охраны здоровья" в Крыму на протяжении нескольких месяцев проводился опрос среди пациентов и врачей. "По данным нашего опроса, 55,9% медицинских работников не информируют пациентов о том, что у них есть права, и не используют это в практике", - уточнила она.

И.СКАЛЬКО добавил, что наибольшее количество фактов нарушений медицинских прав фиксируется по отношению к ВИЧ-инфицированным и наркозависимым людям.

В то же время, по мнению А.МУКАНОВОЙ, в последнее время уровень осведомленности пациентов о своих правах несколько изменился. По ее словам, все чаще встречаются случаи, когда граждане защищают свои права с помощью судебного иска. "И если национальный суд не удовлетворяет иск граждан, то они обращаются в Европейский суд по правам человека", - сообщила она.

"Официальной статистики о количестве обращений в суд по защите своих медицинских прав не существует. Чаще всего граждане отстаивают свои права в порядке уголовного и гражданского судопроизводства. Дела, которые доходят до суда и завершаются возмещением материального и морального ущерба, уже есть", - добавила И.СЕНЮТА.

В частности, по ее словам, как правило, граждане отстаивают свои права в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса, в которой говорится о ненадлежащем предоставлении медицинских услуг. "Наблюдается тенденция к увеличению количества судебных исков по защите прав человека в области охраны здоровья", - подчеркнула представитель Фундации медицинского права и биоэтики Украины И.СЕНЮТА.