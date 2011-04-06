Киев. 6 апреля. УНИАН. Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания инициирует проект по очистке озер в городах Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Фонда Денис СИЛАНТЬЕВ.

По его словам, поскольку составляющей здорового образа жизни является чистая окружающая среда, Фонд выступил с инициативой относительно организации и проведения социального экологического проекта по очистке водных ресурсов Украины. При этом Д.СИЛАНТЬЕВ объяснил, что проект Н2O – фактически, вынужденный шаг для последующего развития и функционирования другого проекта Фонда – Клуба детского плавания.

Бывший пловец напомнил, что Клуб детского плавания был создан в 2009 году, и за это время его посетили более 7 тысяч детей, которые имели возможность бесплатно научиться плавать на открытой воде, в разных городах, в частности, Житомире, Запорожье, Киеве, Херсоне, Днепропетровске. В 2011 году президент Фонда вместе со своими единомышленниками планирует расширить географию клуба, чтобы как можно больше детей имели возможность в летний период посетить бесплатные тренировки по плаванию. Однако в процессе поиска места для тренировок Фонд установил, что большинство рек и озер Украины не пригодны для проведения таких мероприятий. “Большинство пляжей не соответствует даже минимальным санитарным нормам для проведения занятий с детьми с целью оздоровления и начального обучения”, - сказал президент Фонда.

Учитывая экологическое состояние водных ресурсов Украины, отметил Д.СИЛАНТЬЕВ, Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания выступил с инициативой провести социальный экологический проект Н2O. Цель этого проекта – подготовка территории для проведения Клуба детского плавания, воспитание бережного отношения к природе и водным ресурсам среди населения, привлечение внимание общественности к экологическим проблемам страны и повышение уровня экологической просвещенности и информированности граждан, что даст возможности для развития новых привычек и стиля жизни, которые не вредят окружающей среде.

Д.СИЛАНТЬЕВ рассказал, что в рамках проекта планируется очистка озер в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске. Он добавил, что результаты этой работы можно будет увидеть уже летом этого года на открытии Клуба детского плавания.