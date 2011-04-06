Союз дизайнеров Украины заявляет о рейдерской атаке на свое здание

Киев, 6 апреля. УНИАН. Союз дизайнеров Украины заявляет о рейдерской атаке с целью захвата здания, которое принадлежит этой общественной организации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Союза дизайнеров Украины Сергей ЧУЕВ, его заместитель Юрий БОРИСОВ и юрист-консультант общественной организации Александра СУББОТИНА.

"Это здание 1957 года постройки было передано Союзу еще в 80-е годы специальным актом", - сказал С.ЧУЕВ.

По его словам, к рейдерской атаке имеет отношение бывший директор фонда, созданного Союзом дизайнеров для финансовой поддержки общественной организации. "У нас уже достаточно давно продолжается судебная тяжба, и на 12 апреля назначено уже третье заседание апелляционного суда, но с самого первого заседания совершенно вопиющие нарушения законодательства. Есть материалы, которые подтверждают нашу правоту", - подчеркнул он.

В частности, договор о передаче здания был заключен "задним числом" и от имени другого, а не действующего директора предприятия. Кроме того, лицевой счет был открыт на 4 месяца позже подписания договора. "В то же время Хозяйственный суд Киева признал этот договор действительным. Суд не принял во внимание очевидные факты мошенничества", - сообщила А.СУББОТИНА.

"Я хочу обратить внимание, что мы судимся с людьми, которые утверждают, что они это здание построили в 2004 году, хотя есть техническая документация, которая подтверждает, что это здание существует с 1957 года. Есть много доказательств, в том числе ответы различных инстанций, которые выдают разрешения на строительство, согласительную документацию и потом принимают в эксплуатацию объекты. Исходя из этого, на месте нашего здания ничего не строилось, никакие документы не выдавались. Что еще нужно, чтобы доказать, что наше здание продано незаконно?", - добавила юрист.

Руководители Союза дизайнеров Украины также заявили, что в настоящее время одновременно с подготовкой к судебному заседанию готовят открытые письма к руководству страны и Генеральной прокуратуре. "Мы не собираемся останавливаться, и, конечно, хотим обратиться с открытым письмом к Президенту как к гаранту Конституции и обратить его внимание на то, как нарушаются конституционные права и нормы законов в отношении творческих союзов", - заявил С.ЧУЕВ.

"С потерей этого здания станет проблематичным существование творческого союза. И Союз дизайнеров может стать первым творческим союзом, который пострадает, а дальше могут пострадать и другие союзы", - предположил заместитель председателя Союза дизайнеров Ю.БОРИСОВ.