Молодежные организации проведут 12 апреля марафон "Наш космос", посвященный 50-й годовщине полета Гагарина

Киев. 6 апреля. УНИАН. Молодежные организации проведут 12 апреля марафон "Наш космос", посвященный 50-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы марафона - Координационный совет молодежных объединений Украины, "Международный Георгиевский союз", "Славянская гвардия".

По словам председателя «Международного Георгиевского союза» Владимира РОГОВА, марафон праздничных мероприятий начнется 11 апреля со сборки в городах Украины частей самого большого в мире пазла, посвященного 50-летию полета Ю.Гагарина. А 12 апреля на столичном Крещатике создание суперпазла площадью 50 квадратных метров будет завершено. В.РОГОВ заметил, что этот пазл будет посвящен выдающимся людям и событиям, связанным с космосом. «Это авторская работа, произведение искусства», - отметил он, выразив надежду, что потом этот пазл станет объектом, включенным в туристические маршруты Украины, в том числе в рамках проведения Евро-2012.

В.РОГОВ также рассказал, что на эту акцию они пригласили Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУНИНА, который в этот день будет находиться с визитом в Киеве.

«Мы будем очень рады видеть их. Если в мероприятии примет участие премьер-министр России ПУТИН и Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ это будет глубоко символично, пусть они составят хотя бы по одному пазлу и тем самым они продемонстрируют, что первые лица наших государств не безразличны к инициативам молодежи, и поддерживают их стремления», - отметил представитель молодежной организации.

Председатель Координационного совета молодежных объединений Украины Антон ДАВИДЧЕНКО рассказал о другом мероприятии, запланированном в рамках этого марафона. Так, молодежные организации обратились к руководству всех городов Украины, где есть улица или проспект Юрия Гагарина, с предложением установить на этих улицах мемориальную доску, где будет написано, что улица названа в честь человека, который первым осуществил полет в космическое пространство, Героя Советского Союза Ю.Гагарина. Также молодежь предлагает написать на доске, что она установлена по случаю 50-й годовщины исторического события.

Инициаторы установления мемориальных досок отмечают, что это необходимо для привлечения внимания и популяризации подвига Ю.Гагарина в обществе, особенно – среди молодежи.

Председатель "Славянской гвардии" Анна СОКОВЕЦ рассказала о запланированных изобразительном конкурсе, конкурес изобретателей и литературный конкурс, посвященные космосу, который будет проводиться в рамках марафона.

В.РОГОВ заметил, что это будет всеукраинский конкурс, возраст участников от 4 до 30 лет. «Мы надеемся привлечь как можно большее количество детей и молодежи…», - сказал В.РОГОВ. Он пообещал, что каждый участник получит приз, не зависимо от степени ценности его работы. Результаты конкурса будут обнародованы осенью на музыкальном фестивале "Гагарин-ФЕСТ".