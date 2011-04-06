Столичный БЮТ инициирует проведение опроса киевлян относительно возобновления райсоветов

Киев. 6 апреля. УНИАН. Столичный БЮТ инициирует проведение опроса киевлян относительно возобновления районных советов как института представительской демократии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему «Киевляне должны вернуть себе власть!» сообщили народный депутат Украины из фракции «БЮТ-Батьківщина», и.о.председателя Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО м председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевском горсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, основанием для опроса стало увеличение количества обращений киевлян с жалобами об игнорировании проблем собственного дома, улицы, квартала или микрорайона и отсутствие улучшения качества жизни.

В политсиле акцентируют внимание, что ликвидация райсоветов отдалила органы местного самоуправления от конечных адресатов всех муниципальных функций, то есть от жителей территориальных общин, и лишила возможности политической самореализации активных граждан на самом низком уровне.

“Намерение ликвидировать районы было продиктовано не столько вопросам оптимизации структуры управления столицы, сколько желаниям ослабить позиции конкурентов, чьи депутатские фракции в райсоветах были мощнее фракций партии власти - Партии регионов”, - заявил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он сообщил, что имеются убедительные свидетельства того, что после ликвидации районных советов неэффективная киевская власть стала еще более проблемной.

“Сегодня на примере Киева создана абсолютно странная модель, которая не отвечает ни Европейской хартии о местном самоуправлении, ни вообще законодательству Украины. Сегодня вместо советов, которые избирали из своего состава руководителя этого совета и он автоматически назначался как представитель администрации, произошло фактически возникновение в районах филиалов Киевской городской госадминистрации. Это странное образование”, - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он подчеркнул, что когда происходит формирование органов управления, если есть демократия, то вместе с исполнительным органом должен создаваться и контролирующий орган. Но на сегодняшний день в районах столицы такого нет, добавил депутат.

“Кто является контролирующим органом этого исполнительного органа в районе? Городской совет киевский? Нет, потому что это не его исполнительный орган. Оказывается, что единственная вертикаль – это, по сути Администрация Президента, через своего посредника ПОПОВА (председатель КГГА - УНИАН)”, - заявил руководитель столичной “Батьківщини”.

Ю.ОДАРЧЕНКО уверен, что вопрое формирования местного самоуправления в Киеве является нарушением Конституции.

“В связи с чем партия “Батьківщина” обратилась сегодня в прокуратуру и в ближайшее время намерена обратиться в Конституционный Суд, подчеркивая незаконность формирования такой системы управления в Киеве”, - доавил народный депутат.

Подтверждение неэффективности нынешней модели управления в столице он видит в “вероятности концессии АЭК “Киевэнерго”, изъятие 8 млрд. грн. из столичного бюджета, ситуацию с невыплатой муниципальных надбавок для бюджетников и т.п”.

“Считаю, что даже наихудший совет лучше для общества, поскольку общество так или иначе может на него влиять”, - отметила в свою очередь Т.МЕЛИХОВА. Она сообщила, что во фракции уже подготовлены соответствующие проекты решений о возобновлении существования в столице районных советов. Этот проект планируется передать на рассмотрение в Киевсовет сразу после опроса жителей города относительно целесообразности возобновления работы райсоветов.

В политсиле запланировали начать исследование мнения киевлян с понедельника, но перед этим еще должны определить компании, которые проведут опрос и которые являются авторитетными. Через две недели в БЮТе рассчитывают уже иметь результаты исследований.