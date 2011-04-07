Гарнюня и Спрытко- украинские потомки Жанны д'Арк и Джордано Бруно

Киев, 7 апреля в 2011 г. Судьба новых украинских символов Гарнюни и Спрытко развивается по аналогии с судьбами известных исторических фигур и литературных героев, отмечают представители разработчика образов и автора имиджевой стратегии Украины за рубежом компании CFC Consulting.

«Если вспомнить жизненный путь Жанны д’Арк или Джордано Бруно, уже сегодня прослеживается аналогия с историей Гарнюни и Спрытко: непринятие идей обществом и публичные гонения, за которыми по логике должен следовать костер инквизиции, а уже в последствии – всенародное признание, в чем мы все глубоко убеждены», – заявил управляющий партнер CFC Consulting Геннадий Курочка на специальной пресс-конференции.

Для иллюстрации событий вокруг имиджевой стратегии CFC Consulting презентовало общественности карикатуру, на которой украинские герои Спрытко и Гарнюня изображены на символическом костре инквизиции, разложенном известным российским веб-дизайнером Артемием Лебедевым. Как известно, Лебедев одним из первых выступил с жесткой критикой предложенных CFC Consulting образов.

Материалы пресс-конференции доступны по ссылке http://office.cfc.com.ua/1.zip

Главным преимуществом новых символов Украины авторы концепции считают их универсальность. Ведь эти полу-анимационные герои легко могут стать и яркими сувенирами, и талисманами больших спортивных событий, и героями мультфильмов, рекламных роликов, также как и просто детскими игрушками. Кроме того, за счет вариации костюмов, герои могут презентовать страну как на спортивных соревнованиях, так и на серьезных официальных мероприятиях.

По мнению разработчиков, новые герои в качестве сувениров должны стать выгодной альтернативой всем существующим на сегодня образцам, которые продаются на территории туристических достопримечательностей Украины. «Спрытко и Гарнюня призваны стать новыми, приветливыми и позитивными сувенирами, которые иностранец заберет с собой домой вместо пьяных "казаков" и грудастых "казачек", которыми завален сегодня Андреевский спуск в Киеве», – отметил старший советник CFC Consulting Алексей Сивак, продемонстрировав журналистам образцы существующих сувениров.

Невзирая на критику, которой поддается сегодня стратегия МИД Украины относительно стратегии улучшения имиджа Украины за рубежом, представители CFC Consulting считают данный процесс значительным шагом вперед, который приблизит Украину к стандартам цивилизованного мира. «Любой продукт можно и нужно критиковать», – считает партнер компании CFC Consulting Василий Мирошниченко, – «но хотелось бы обратить внимание, что кроме образов Гарнюни и Спрытко в стратегии много других рациональных предложений и конкретных проектов. И мы надеемся, что в их реализации примут участие как государственные органы, общественные организации, так и частный бизнес».

Стратегия позиционирования Украины за рубежом была разработана компанией CFC Consulting по заказу Министерства иностранных дел Украины в ноябре-декабре в 2010 г. Публичная презентация стратегии состоялась 24 марта текущего года. С продуктом можно ознакомиться на сайте www.brandukraine.org

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CFC Consulting – компания с главным офисом в Киеве, который предоставляет услуги в сфере PR и стратегических коммуникаций с 2002 года. Подробнее о компании на сайте www.cfc.com.ua

Контакты: Алексей Сивак, старший советник CFC Consulting

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