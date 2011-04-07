Конфедерация строителей Украины намерена очистить строительный рынок от недобросовестной конкуренции

Киев. 7 апреля. УНИАН. Новосозданная Конфедерация строителей Украины (КСУ) планирует получить статус саморегулирующейся организации, чтобы очистить строительный рынок от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщил председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ сегодня на пресс-конференции УНИАН, озвучивая основные цели и задачи конфедерации.

«Мы хотим навести порядок среди архитекторов, застройщиков, строителей от недобросовестной конкуренции, которая иногда присутствует», - сказал он.

Кроме того, статус саморегулирующейся организации позволит конфедерации давать рекомендации при выдаче сертификатов и лицензий субъектам, задействованным в сфере строительства.

Также среди задач конфедерации Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ видит продолжение работы над законом о регулировании градостроительной деятельности, контроль над выполнением данного закона совместно с профильным министерством, возвращение доверия населения к инвестированию в первичный рынок жилья. Также КСУ планирует организовывать участие Украины в международных выставках в сфере строительства, чтобы способствовать привлечению иностранных инвестиций в отрасль.

Председатель Совета директоров отметил, что организационные моменты и регистрация организации займут 1-2 месяца. На сегодня в конфедерацию входит более 700 холдинговых компаний и ассоциаций. Он добавил, что КСУ объединяет более 90% крупных строительных компаний Украины.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ добавил, что структура конфедерации состоит из президента, вице-президентов, Совета директоров (входит 75 членов ассоциаций), исполнительной дирекции (исполнительный директор – глава Наблюдательного совета Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий Иван САЛИЙ), академического совета, третейского суда. Планируется, что территориальные представительства конфедерации будут открыты в 25 регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля состоялось учредительное собрание Конфедерации строителей Украины. Основателями организации являются Украинская строительная ассоциация (УБА), Строительная палата Украины и ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».

Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО, председателем Совета директоров – председатель Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ. Конфедерация будет иметь статус саморегулирующейся организации.