Разработчики имиджевых символов Украины Гарнюни и Спрытка называют универсальность их главным преимуществом

Киев. 7 апреля. УНИАН. Разработчики образов имиджевых символов Украины Гарнюни и Спрытка называют универсальность их главным преимуществом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший советник компании-разработчика CFC Consulting Алексей СИВАК.

По его словам, эти полуанимационные герои легко могут стать и яркими сувенирами, и талисманами больших спортивных событий, и героями мультфильмов, рекламных роликов, а также просто детскими игрушками. Кроме того, за счет вариации костюмов герои могут презентовать страну как на спортивных соревнованиях, так и на серьезных официальных мероприятиях.

По мнению разработчиков, новые герои в качестве сувениров должны стать выгодной альтернативой всем существующим образцам, которые продаются на территории туристических достопримечательностей Украины.

«Спрытко и Гарнюня призваны стать новыми, приветливыми и позитивными сувенирами, которые иностранец заберет с собой домой вместо пьяных «казаков» и грудастых «казачек», которыми завален сегодня Андреевский спуск в Киеве», – сказал А.СИВАК.

В ответ на критику предложенных образов разработчики отметили, что у каждого свой вкус и каждый человек имеет право на свою точку зрения.

«Любой продукт можно и нужно критиковать, – сказал партнер компании Василий МИРОШНИЧЕНКО. – Но хотелось бы обратить внимание, что кроме образов Гарнюни и Спрытка в стратегии много других рациональных предложений и конкретных проектов».

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство иностранных дел презентовало Стратегию позиционирования Украины за рубежом. Эта стратегия была разработана компанией CFC Consulting по заказу МИД Украины.

Персонажами-символами бренда «Украина» являются мальчик Спрытко и девочка Гарнюня. Персонажи выполнены в популярном стиле «аниме», ориентированном как на детскую, так и на взрослую аудиторию.

Кроме того, стратегия содержит ряд проектов в разных сферах, которые может предложить Украина. В частности, это демонстрация мировой аудитории мощного туристического и инвестиционного потенциала, создание и распространение серии информационно-рекламных фото- и видеосюжетов «Украина вдохновляет» о жизни и достижениях выдающихся людей, украинцев по происхождению, в мировом искусстве, кино, политике, науке, технике, спорте, балете.