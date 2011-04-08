Киев. 8 апреля. УНИАН. Представители ромов заявляют о критическом состоянии их сообщества в Украине.

Об этом сказала вице-президент ромского женского фонда “Чирикли”, консультантка Совета Европы по ромским вопросам Зола КОНДУР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Нынешняя ситуация ромского сообщества в Украине является критической, требует непосредственного и серьезного правительственного и общественного внимания”, - заявила З.КОНДУР.

Она отметила, что по данным переписи населения в Украине проживает почти 48 тыс. ромов, но, согласно информации ромских негосударственный организаций, в стране проживает от 200 тыс. до 400 тыс. ромов. Самыми большими местами компактного поселения ромов являются: Закарпатская, Одесская, Полтавская, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Черновицкая области.

З.КОНДУР констатировала, что большинство ромов безработные, необразованные и имеют многодетные семьи, добавив, что их можно отнести к самым бедным слоям населения. В то же время З.КОНДУР отметила, что нынешнее положение ромов в Украине вызвано общественными, политическими, социальными, экономическими и культурными причинами.

"Анализируя ситуацию ромов в течение 40 лет, мы пришли к выводу, что за последние два года мы вернулись где-то в 90-е годы, потому что опять появились случаи нападений на ромов, убийств ромов, гонения в Европе. В Украине пока таких случаев не было, но здесь есть другая проблема - дискриминация, отсутствие доступа к определенным услугам, которые есть у титульной нации”, - сказала вице-президент фонда “Чирикли”.

По информации З.КОНДУР, сейчас ромские общины работают над созданием Национальной ромской программы.

“Поэтому мы очень надеемся, что наша совместная работа с ромскими общинами и государственными структурами все же приведет к тому, что мы сможем улучшить жизнь ромов, и надеемся, что та программа, которую ромские организации разрабатывают, – Национальная ромская программа – необходимость принятия этой программы будет услышана правительством, и все же она будет принята. Возможно не сейчас, а через год”, - отметила З.КОНДУР.

Она добавила, что это касается не только Украины, но и вообще стран Европы, где также ощущается непонимание вопросов, связанных, в частности, с ромскими женщинами.

“Мы, активистки, ромские женщины, глубоко обеспокоены ситуацией с ромами в Украине и Европе. Особенно в сфере сотрудничества ромских НГО и госструктур. Мы призываем государственные, национальные и международные организации принимать во внимание интересы и потребности ромов, в том числе ромских женщин, и включать их в стратегические государственные и международные инициативы”, - подчеркнула представитель фонда “Чирикли”.

Как отмечалось на пресс-конференции, сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день ромов, который был основан на первом Всемирном конгрессе ромов, который состоялся в Лондоне 8 апреля 1971 года. Тогда на конгрессе были утверждены национальные символы ромов: флаг и гимн, что позволило ромам мира признать себя единственной свободной нацией.

По данным, озвученным на пресс-конференции, на сегодня в мире проживает 8-10 млн. ромов.