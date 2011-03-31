ИЗВЕСТНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПИНТОСЕВИЧ СОБРАЛ АНШЛАГ В УНИАН

В рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам» в УНИАН с аншлагом прошел мастер-класс известного тренера Ицхака ПИНТОСЕВИЧА «Харизма и влияние».

Зал УНИАН не смог поместить всех желающих посетить мастер-класс И.ПИНТОСЕВИЧА. Поэтому, как сообщают организаторы проекта «Лаборатория «Сделай себя сам» и менеджер И.ПИНТОСЕВИЧА, есть предварительная договоренность о последующих семинарах тренера уже этой весной, чтобы наибольшее количество желающих смогли попасть на тренинги и мастер-классы этого известного тренера.

И.ПИНТОСЕВИЧ стал третьим известным тренером, выступившим в УНИАН в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам». Он - один из самых востребованных в Украине экспертов по системному развитию личности и бизнеса, основатель компании Isaac Pintosevich Systems, автор многих методик по системному развитию, книг-бестселлеров «10 заповедей успеха» и «7 заповедей энергии и здоровья», лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской академии тренинга и обладатель 2-го места в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности 2009 года.

А в следующую субботу, 2 апреля, в 11.00 в УНИАН состоится мастер-класс «Сколько ты стоишь? - Власть денег с Людмилой Богуш». Его проведет самый популярный в Украине специалист по управлению временем Людмила БОГУШ.

Л.БОГУШ - бизнес-тренер, автор более 200 статей и публикаций в СМИ, учредитель Студии управления временем BogushTime. В 2009 году создала Международный социальный он-лайнпроект "Amplifier. Усилитель жизни", направленный на усиление главных областей жизни человека, участниками которого стали уже более 4000 человек из разных стран мира.

Напоминаем, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН 1 марта этого года. Организаторы проекта - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье» (http://www.unian.net/ukr/news/news-426297.html). В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели автор известных книг по самосовершенствованию В.БАДРАК, а также доктор экономических наук, автор школы синергетического эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО. (Подробнее смотрите страницу «Семинары» на сайте УНИАН).

Запись на мастер-класс Л.БОГУШ - по тел. 044 279 33 53 или по эл. почте: vika@unian.net.

Семинары и тренинги проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.