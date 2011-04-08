В Киеве появилась новая рейдерская схема захвата собственности граждан - правозащитник

Киев. 8 апреля. УНИАН. В Киеве появилась и "успешно апробирована" новая рейдерская схема, которая с помощью судов и привлечения третьих лиц дает возможность мошенникам захватить имущество граждан.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления "Международной лиги защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ.

По его словам, с помощью такой схемы сегодня пытаются захватить столичный рынок "Ливадия Групп".

В контексте этого примера Э.БАГИРОВ рассказал, что с целью незаконного завладения имуществом указанного предприятия одним с его соучредителем была создана фиктивная фирма с практически аналогичным существующим названием, в котором изменена одна буква.

"Далее, - продолжает Э.БАГИРОВ, - абсолютно постороннее лицо, которое не имеет никакого отношения к обеим этим фирмам, требует от фиктивной фирмы несуществующий долг, а в случае неуплаты долга угрожает отсудить рынок. В итоге суд решает, что претензии этого лица надуманы и выносит решение в интересах фиктивной фирмы, согласно которому она получает право на нежилое помещение площадью 1600 квадратных метров".

Продолжая тему, правозащитник отметил, что лишь впоследствии выяснилось, что в суд были поданы поддельные документы, в связи с чем прокуратура Деснянского района столицы возбудила уголовное дело, а суд отменил свое предыдущее решение и направил дело на новое расследование. Однако, как отметил Э.БАГИРОВ, фирма, незаконно захватившая территорию рынка, наняла частную охрану, которая не допускает туда как законных владельцев, так и предпринимателей, торгующих на рынке.

Вместе с тем правозащитник отметил, что по непонятным причинам охранной структуре оказывают помощь сотрудники милиции. "Они неоднократно угрожали законным владельцам рынка возбуждением уголовного дела и арестами", - сказал Э.БАГИРОВ. Кроме того, он отметил, что по имеющейся информации, "идейным вдохновителем" такой схемы является один из депутатов Киевсовета. "Поэтому не исключено, что такая схема может быть использована и на других столичных рынках, таким методом можно забрать все, что угодно, - квартиру, дачу и так далее", - отметил Э.БАГИРОВ.