Новые возможности для врачей и пациентов

В апреле 2011 года в пригороде Киева (пгт Глеваха) откроется Учебно-методический центр Украинской Академии Биологической Медицины (УАБМ).

По словам директора Вадима КЛИМЕНКО, начав свою деятельность в 2009 году, Украинская Академия Биологической Медицины разрабатывает новые технологии работы представителей медицинской отрасли. Эти формы профессиональной деятельности объединяют достижения академической и биологической медицины, а также отвечают современным моделям взаимодействия врача, провизора и пациента. По разработанным технологиям проводится обучение специалистов-медиков эффективной практической работе. В результате этого происходит объединение врачей, которые разделяют идеологию биологической медицины и активно применяют ее в своей практике.

На открытии нового учебно-методического центра участников ожидает экскурсия по современной референс-клинике, референс-лаборатории и галерейно-выставочному комплексу. Они предоставляют новые возможности и для медиков, и для пациентов.

Так, врачам в ходе реализации информационно-образовательных программ Учебно-методического центра УАБМ становятся доступными современные технологии и методы обучения. При этом для практического применения полученных знаний предоставляется специализированная клиническая и диагностическая база.

Пациентам в референс-клинике и референс-лаборатории предлагаются услуги по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации больных. Все эти процессы происходят в сопровождении высококвалифицированных специалистов. При этом наряду с общепринятой терапией по стандартам применяются безопасные и эффективные биологические препараты известных европейских компаний. Среди них: комплексные биологические препараты немецкой компании Heel («Хеель»), ортомолекулярные витаминно-минеральные комплексы и ферментные препараты австрийской компании «Биогена», микробиологические препараты серии «Лактобакт» немецкой компании «БиоФарма», быстродействующие и эффективные фитотерапевтические препараты из экстрактов лекарственных растений швейцарской компании «Гербамед» и другие натуропатические бренды.

В рамках открытия состоится также Всеукраинская конференция для врачей-практиков «Препараты Heel в оптимизации методов терапии и профилактики заболеваний в практике педиатров, терапевтов и семейных врачей». Участники из разных уголков государства ознакомятся с возможностями биологической медицины и ролью биорегуляционных методов терапии в повседневной работе врачей с пациентами.

Конференция откроет цикл практических занятий специалистов УАБМ с врачами терапевтических специальностей. Такие занятия позволят им приобрести навыки применения биорегуляционных методов в сочетании со стандартами терапии наиболее частых заболеваний. Это поможет врачам не только повысить эффективность работы по своей специальности, но и выйти за ее пределы – получить понимание организма как целостной системы.

При последующем сотрудничестве с Украинской Академией Биологической Медицины врачи смогут осваивать методики комплексной оценки состояния больного. Она необходима для своевременного выявления и коррекции дизрегуляционных нарушений в работе целостного организма.

Такая коррекция, проведенная с помощью биологических методов терапии, позволит врачам способствовать возобновлению естественных механизмов жизнедеятельности организма пациентов. При этом среди них могут быть представители всех категорий населения, включая взрослых, детей, людей пожилого возраста, женщин в период беременности и грудного вскармливания.

Адрес Учебно-методического центра Украинской Академии Биологической Медицины: пгт Глеваха (Васильковский р-н Киевской обл.), ул. Предпринимательская, 10.

Телефоны для справок: (044) 454-75-00, 454-75-01.