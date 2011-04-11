Глянцевый журнал "Ева" переформатируется в интернет-издание и готовится к продаже

Киев. 11 апреля. УНИАН. Номинант премии "Человек года-2010", женский глянцевый журнал "Ева", который начал выходить в 1993 году, переформатируется в интернет-издание и готовится к продаже.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил издатель журнала Евгений РЫБЧИНСКИЙ.

По его словам, вышел из печати последний номер журнала “Ева” за март. “То есть шутки первомайской уже не будет”, - объяснил издатель.

Он заверил, что причина “чисто финансовая”, что она не имеет под собой каких-то моральных факторов, и в любом случае нельзя сказать, что журнал находится в упадке.

Е.РЫБЧИНСКИЙ подчеркнул, что академсовет программы "Человек года" решил присудить почетное звание журналу "Ева", приняв во внимание высокий интеллектуальный уровень глянца и увеличенный на 40% за один год рейтинг издания (с 1,5 до 2,1 согласно TNS).

Однако, несмотря на существенный рост рейтинга, издательский дом "Рыбчинский и сыновья" принял решение о прекращении выхода журнала в связи с дефицитом рекламных бюджетов на 2011 год, объяснил Е.РЫБЧИНСКИЙ.

Поэтому будет сконцентрировано внимание на создании одноименного с журналом интернет-портала.

В то же время, добавил издатель, "Рыбчинский и сыновья" готовят печатное издание к продаже.

По информации Е.РЫБЧИНСКОГО, продолжается очень серьезная работа над интернет-порталом, и скоро должно быть известен его адрес, о чем будет отдельно сообщено.

“Надеюсь, что в июне этого года портал будет готов, и с июня-июля, в любом случае с лета, его уже увидят читатели... Кто знает нас и выразит желание продолжить печатную эпопею и возобновить журнал “Ева” в печатном виде, возможно, в другом формате, допускаю, с нового года запустит журнал...”, - сказал Е.РЫБЧИНСКИЙ.

При этом он добавил, что переговоры подтверждают, что интерес на рынке к изданию есть, причем немалый. “Единственное – денег у издательства сейчас маловато для того, чтобы просто купить даже бренд”, - отметил Е.РЫБЧИНСКИЙ.

“Исходя из роста популярности интернет-изданий и собственного опыта, мы планируем выходить на аудиторию не через киоски, а напрямую, и иметь более дешевый, но более быстрый доступ к потребителю”, - резюмировал издатель.

По его данным, бюджет одного номера “Евы” - не менее 50 тысяч условных единиц, тогда как бюджет интернет-версии журнала будет в 5 раз меньше.

Как заверил Е.РЫБЧИНСКИЙ, интернет-журнал сохранит свою тематическую направленность и, как и ранее, будет ориентироваться преимущественно на жительниц города, которые в связи со своей занятостью имеют мало свободного времени, и их время распределяется очень плотно, поэтому женщины хотят получить очень быстро нужную информацию и очень быстро ею воспользоваться.

Со своей стороны, главный редактор “Евы” Виктория ЛЫСЕНКО отметила, что интернет-издание продолжит отслеживать тенденции моды, и будет оставаться путеводителем по магазинам и акциям, но эта информация теперь будет более оперативной.