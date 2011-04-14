В УНИАН ОБСУДИЛИ, КАК СДЕЛАТЬ СВОЕ ИМЯ БРЕНДОМ

В УНИАН в рамках проекта “Лаборатория “Сделай себя сам” прошло заседание дискуссионного клуба «Крепкий Орешек» на тему: «Личность бренда. Как сделать свое имя брендом”.

Эксперты, автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК, путешественник и писатель Максим КИДРУК, автор книги «Люди-бренды» Елена РОГ, политический советник Елена СИБИРЯКОВА и участники разошлись в понимании, что такое бренд.

В.БАДРАК называет брендом того человека, который создал уникальный продукт. «Бренд – это не то, что мы знаем, а то, что любим», - считает Е.СИБИРЯКОВА. А по убеждению Е.РОГ, «бренд – это клеймо. Чапаев не хотел стать человеком-анекдотом, Келли – сушкой, а Паркер – шариковой ручкой».

В ходе дискуссии ее участники доказали, что копии брендов не работают. Хотя, по мнению участника Константина КОПТЕЛОВА, Юлия ТИМОШЕНКО – это копия Жанны д’Арк, а некоторые украинские бизнес-тренеры – это копии американских бизнес-тренеров. Е.СИБИРЯКОВА высказала убеждение, что сегодня депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ стремится занять нишу Ю.ТИМОШЕНКО. Но, по мнению эксперта, это сейчас невозможно, потому что копии в Украине не воспринимаются как бренды.

По словам В.БАДРАКА, есть два вида брендов: бренд-фантом, навязанный обществом, как, например, Михаил ПОПЛАВСКИЙ или Верка СЕРДЮЧКА; а также бренд, который имеет высокий уровень духовности и высокий уровень личностного развития. По его словам, такой бренд отпечатывается в памяти людей на многие поколения.

Е.РОГ и В.БАДРАК также обратили внимание на то, что очень важно выбрать целевую аудиторию бренда, например, ориентироваться на богему - как Фаберже, или на массы - как Макдональдс. А Е.СИБИРЯКОВА считает, что бренд невозможен, если не определены ценности, которые он исповедует: культурные, семейные и т.п.

Во время дискуссии обсуждались также вопросы стереотипов, менталитета, Интернета. Е.СИБИРЯКОВА убеждена, что сегодня у людей возрастает потребность в настоящем и прошлом, они активно общаются в социальных сетях. Поэтому влияние Интернета, по ее мнению, с каждым днем растет.

Эксперты считают, что бренд не сможет остаться брендом, если не будет работать, не будет креативным, не будет видеть социальные процессы, не будет идти на риск и не будет развивать себя как личность.

Модератор встречи – бизнес-тренер, учредитель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила БОГУШ завершила заседание выводом: "Личность бренда - это сочетание сумасшедшего трудолюбия, способности к риску, мозгов, легкости в высказываниях и эксклюзивном использовании стереотипов".

Справка УНИАН. Лаборатория «Сделай себя сам» начала работать в УНИАН в выходные дни и по вечерам в будни с 1 марта этого года. Инициаторы проекта, направленного на саморазвитие личности - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности В.БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед заинтересованными людьми, рассказано в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье». В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели В.БАДРАК, доктор экономических наук, автор школы синергичного эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО, известный тренер Ицхак ПИНТОСЕВИЧ (лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской академии тренинга, обладатель 2-го места в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности 2009 года); мастер-класс «Сколько ты стоишь? - Власть денег с Людмилой Богуш», который провела самый популярный в Украине специалист по управлению временем Л.БОГУШ.