Киев. 12 апреля. УНИАН. В Киеве 14-15 апреля состоится второй Всеукраинский конгресс по медицинскому праву, биоэтике и социальной политике.

Об этом сообщили организаторы конгресса сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Директор Института медицинского и фармацевтического права и биоэтики Академии адвокатуры Украины, президент ВГО «Украинская медико-правовая ассоциация» Радмила ГРЕВЦОВА отметила, что участники форума обсудят вопросы реформирования медицинской отрасли, этические и правовые проблемы отечественной системы здравоохранения и т. п.

«Это уже второй подобный конгресс в Украине. Первый состоялся в 2007 году, тогда о медицинском праве едва только начали говорить, какие проблемы можно решить с помощью медицинского права. Сегодня мы можем обсуждать более серьезные, более кардинальные вещи. Мы должны поговорить (на конгрессе) об этико-правовых вопросах реформирования системы здравоохранения, о таких болезненных, хоть и полезных, вещах как новейшие технологии в медицине и фармацевтике, их правовое регулирование, теоретическое обеспечение и т. п.», - отметила Р.ГРЕВЦОВА.

Она добавила, что участники конгресса также будут поднимать социальные вопросы, в частности относительно проведения пенсионной реформы, ее тесной связи с реформированием медицины и т. п.

В свою очередь, эксперт Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины, председатель наблюдательного совета ГО «Общественные инициативы в охране здоровья» Андрей ГУК отметил, что вопросы реформирования сферы здравоохранения в Украине за 20 лет независимости поднимались властью не первый раз, но реальные сдвиги, которые бы почувствовали пациенты, до сих пор не произошли.

Именно поэтому, по словам А.ГУКА, при Президенте Украины был создан наблюдательный орган – Комитет по экономическим реформам, одним из направлений которого стало реформирование системы здравоохранения.

«Ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения, – драматическая. Известны данные, свидетельствующие о сверхсмертности в трудоспособном возрасте большинства населения страны, продолжительность жизни не дотягивает до возраста населения наших восточных соседей. И, бесспорно, ограниченная доступность к оказанию медицинской помощи. С каждым годом медицинская помощь становится все дороже, нет стимулов для того, чтобы увеличить уклон на профилактику, в больницы попадают пациенты в запущенном состоянии с развитием болезней на финальных стадиях», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что существуют значительные проблемы с получением гражданами бесплатной медицинской помощи, право на которую предусмотрено Конституцией.

По словам А.ГУКА, подготовлен специальный закон относительно реформирования медицинской сферы.

«Система оплаты врача будет зависеть от качества и интенсивности его работы, (его базовая зарплата будет сохранена), вместе с тем, пациент будет четко понимать, что он должен получить от конкретного врача, его права будут более фиксированы. Вероятно, права пациента будут выписаны отдельным законом. Будет также четко выписана система ответственности за врачебные ошибки», - заметил А.ГУК.

По его словам, наше государство не может внедрить иностранные механизмы реформ в сфере здравоохранения, «потому что есть украинский контекст, это будет учтено».

«Было решено не спешить в Украине с широкомасштабной реформой и провести экспериментальную реформу в трех областях – Донецкой, Днепропетровской, Ривненской, это требует законодательного регулирования», - сказал А.ГУК.