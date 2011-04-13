14 апреля в украинский прокат выходит романтическая комедия «Выходные» от большого мастера французских юмористических ситкомов Фредерика Брете.

Это четвертый фильм тематического весеннего киноальманаха «СТРАСТНОЕ КИНО», организованного компанией «Артхаус Трафик» совместно с ТМ КОРОНА INTENZA.

Давно ждете выходного? Возможно, он станет худшим в вашей жизни! Именно так случилось с Артуром, героем страстной французской комедии «Выходные», которого исполнил бывший рокер, прекрасный комедийный актер и звезда кинофильма «Хористы» Кад Мерад. Артур несколько месяцев планировал романтический уик-энд, где на пляжах Майами в ответ на его предложение руки и сердца, любимая девушка Флоранс должна была прошептать: «Да»! Но планы имеют обыкновение рушиться — Флоранс, оказывается, собирается замуж вовсе не за Артура. А несостоявшийся жених, сам того не желая, становится контрабандистом, перевозящим краденые шедевры. Самый крутой вираж судьба приготовила на выходные!

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