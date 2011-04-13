Завтра на сессии Киевсовета может быть поставлен вопрос об отставке Довгого, но вряд ли будет поддержан - Новак

Киев. 13 апреля. УНИАН. Заместитель председателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК не исключает, что завтра на сессии Киевсовета может быть поставлен вопрос об отставке Олеся ДОВГОГО с должности секретаря Киевского городского совета, но сомневается, что для принятия такого решения есть достаточно голосов.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как отметила Н.НОВАК, завтра должна быть сессия Киевсовета, и в повестке дня этого вопроса нет. В то же время, добавила она, в любой момент во время заседания «с голоса» может быть внесен вопрос о доверии секретарю Киевского городского совета.

«Мы не исключаем, что такой вопрос будет поставлен и, возможно, будет проголосован», - отметила депутат.

Вместе с тем она выразила сомнение, что на сегодняшний день есть достаточное количество голосов для положительного решения данного вопроса. По ее словам, если бы были такие договоренности, то тогда бы не шла речь о возможности переносения сессии Киевсовета на более поздний срок. Н.НОВАК отметила, что фракция «УДАР Виталия Кличко» готова голосовать за отставку О.ДОВГОГО, «но мы считаем, что параллельно должен вноситься также вопрос об отставке Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, потому что они спаяны одной цепью».

Отвечая на вопросы журналистов, какие есть кандидатуры на должность секретаря Киевского городского совета в случае отставки О.ДОВГОГО, Н.НОВАК отметила, что официально никто никаких кандидатур не выдвигал. По ее словам, она с удивлением узнала, что среди претендентов на эту должность названа и она.

По словам Н.НОВАК, на сегодняшний день трудно найти такую кандидатуру на должность секретаря Киевсовета, которая была бы «не задействована в прошлых махинациях киевской власти». «А если бы, например, это была кандидатура оппозиционная, то это все равно, что представить себе льва в стае шакалов», - сказала она.

При этом депутат отметила, что большинство Киевсовета голосовало за раздачу земель и за другие вопросы, а теперь придет новый секретарь Киевсовета и призовет тех, кто голосовал за это, вернуть все назад, территориальной общине. Она подчеркнула, что такое развитие событий невозможно.

В свою очередь директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО считает, что в случае, если О.ДОВГИЙ будет отправлен в отставку, то на должность секретаря Киевского городского совета будет предложена кандидатура «владелицы какой-то «Мандарин-плаза» или «Экспобанка», то есть тех, кто сидит на крючке, и она будет штамповать решение». «Это уже будет вопрос техники, но где здесь сказано о самоуправлении?», - добавил он.