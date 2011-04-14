В Украине стартовала акция "Вместе создадим азбуку твоей страны Украины"

Киев. 14 апреля. УНИАН. В Украине среди учащихся средних школ стартовала акция "Вместе создадим азбуку твоей страны Украины".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили организатор и руководитель международных арт-проектов Сергей КОВТУН и директор издательства "Информ-Украина", писатель Александр ПОМЫТКИН.

"Цель этого проекта - создание учащимися украинских школ "Азбуки моей Украины", в которой сами дети будут рассказывать об Украине, о ее истории, будущем, культуре и традициях", - сказал С.КОВТУН.

По его словам, с сегодняшнего дня в школах Львова, Днепропетровска, Донецка, Харькова и Чернигова начинается конкурс сочинений, которые и лягут в основу "Азбуки".

В свою очередь, А.ПОМЫТКИН уточнил, что "Азбука" будет издаваться как для школьников Украины, так и других стран, в частности, Польши, Германии, Великобритании, Италии и Канады. "Мы планируем начать распространение "Азбуки" 24 августа, в День Независимости Украины", - сообщил он.

Организаторы проекта рассчитывают, что уже 1 сентября выпускники школ смогут вручить "Азбуку" первоклассникам.

"Целесообразность издания такой азбуки определяется выводами психологов о том, что чувство гордости за свое государство, свой народ или нацию необходимо прививать ребенку, начиная с самого юного возраста", - подчеркнул А.ПОМЫТКИН.