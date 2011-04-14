Киев. 14 апреля. УНИАН. Правозащитники заявляют о невыполнении в Украине указаний Европейского суда по правам человека, в частности, относительно соблюдения прав граждан в ходе судебных заседаний.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали эксперт Института правовых исследований и стратегий Айгуль МУКАНОВА и адвокат Олег АМЕЛЬЧИШИН, которые выступают в защиту интересов доктора технических наук, профессора, академика Академии горных наук, ректора Криворожского технического университета Анатолия ТЕМЧЕНКО, находящегося в СИЗО уже почти 18 месяцев.

По их информации, 70-летний А.ТЕМЧЕНКО, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренном статьями 15 и 368 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса, находится в Криворожском СИЗО в очень тяжелом состоянии. А.МУКАНОВА отметила сомнительную необходимость удерживать пожилого больного человека, которого обвиняют по указанной статье, под стражей.

«Другой вопрос, почему так долго, больше года, ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, хотя в СИЗО утверждают, что сделали все, что могли», - подчеркнула А.МУКАНОВА.

Она сообщила, ссылаясь на заключения медиков, что “среди всех имеющихся у А.ТЕМЧЕНКО заболеваний срочного лечения, прежде всего, требуют органы сердечно-сосудистой системы – у него ишемическая болезнь сердца, стенокардия и сахарный диабет. Такое сочетание заболеваний обусловливает их неблагоприятное течение”.

По словам А.МУКАНОВОЙ, медики подчеркивают необходимость безотлагательной госпитализации А.ТЕМЧЕНКО в специализированное профильное кардиологическое учреждение, такое как Институт кардиологии им. Н.Д.Стражеско АМН Украины. Больного несколько раз отправляли в городские больницы Кривого Рога, где врачи пытались улучшить состояние здоровья А.ТЕМЧЕНКО.

Параллельно с этим на обращение представителей защиты А.ТЕМЧЕНКО Европейский суд по правам человека 17 марта вынес решение в виде указаний о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи в специализированном заведении. При этом из-за специфических болезней квалифицированной помощи А.ТЕМЧЕНКО не получил, что привело к ухудшению его самочувствия и госпитализации в реанимацию местной больницы. Он находился там с 19 по 26 марта, после чего был возвращен в СИЗО, хотя должен был бы продолжить лечение в стационаре, заметила А.МУКАНОВА.

Кроме того, отметила она, А.ТЕМЧЕНКО все это время продолжают возить на судебные заседания, причем на очередное такое заседание его отвезли уже через день после выписки из реанимации. Во время судебного заседания А.ТЕМЧЕНКО дважды вызывали бригаду скорой помощи. Более того, и на следующий день А.ТЕМЧЕНКО отвезли на судебное заседание, а для снятия высокого давления вызывали “скорую”.

Вместе с ним, А.МУКАНОВА отметила, что со своей стороны СИЗО обратился в суд по поводу того, что не может обеспечить условия содержания А.ТЕМЧЕНКО и с просьбой изменить ему меру пресечения, но результата нет.

“У меня вопрос к судье и прокурору: что нужно еще, имея заключение экспертизы, имея рекомендацию о необходимости госпитализации Европейского суда о применении 39-го правила, что нужно еще сделать, чтобы освободить его из-под стражи или направить на лечение? Нужно иметь труп в зале судебного заседания? Сколько еще трупов нам нужно, чтобы изменить нашу практику, практику произвольного удержания под стражей, практику удержания, когда нет необходимости?”, - отметила А.МУКАНОВА.

Как утверждает А.МУКАНОВА, фактически решение Европейского суда по А.ТЕМЧЕНКО на сегодняшний день не выполнено - ему не предоставлена необходимая квалифицированная медицинская помощь, без которой он обречен на смерть, госпитализация была лишь временной для обследования, и не в специализированное заведение.

О.АМЕЛЬЧИШИН, со своей стороны, утверждает, что А.ТЕМЧЕНКО содержится в следственном изоляторе фактически на незаконных основаниях, то есть без соответствующего решения суда, поскольку срок этой меры пресечения истек 29 января 2010 г.

“Дело прокуратурой Днепропетровской области было направлено в Апелляционный суд Днепропетровской области, и попало туда лишь 4 февраля 2010 года, то есть через 4 дня по истечении срока удержания под стражей. В это время А.ТЕМЧЕНКО должен был быть освобожден из-под стражи, но законодательство было проигнорировано... На судебном заседании я заявил ходатайство об освобождении А.ТЕМЧЕНКО из-под стражи в связи с истечением срока удержания под стражей, но судья отказал в удовлетворении этой жалобы... В настоящее время человек содержится фактически больше года без законных оснований”, - заявил адвокат.

По его убеждению, нарушаются все права А.ТЕМЧЕНКО в судебном заседании.

“В данном случае, я считаю, единственный способ спасти этого человека от смерти, которая может наступить в следственном изоляторе или в суде, - это освободить его из-под стражи и предоставить ему возможность вылечиться. Тем более, что он никуда не убежит – человек пенсионного возраста с таким перечнем заболеваний, которые требуют лечения... После хотя бы стабилизации состояния его здоровья можно продолжить судебные слушания”, - заявил О.АМЕЛЬЧИШИН.

Со своей стороны, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ, присутствовавшая на пресс-конференции, выразила убеждение, что заключения защитников интересов А.ТЕМЧЕНКО являются преждевременными, поскольку правительство Украины, со своей стороны, провело ряд мероприятий по обеспечению выполнению указания Европейского суда по данному вопросу, и окончательно сказать, выполнено ли оно, может лишь Европейский суд. В частности, по ее словам, А.ТЕМЧЕНКО предлагалась госпитализация в ряд больниц Кривого Рога и Днепропетровска, но он сам отказался.