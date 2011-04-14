Эксперты прогнозируют стабилизацию стоимости элитного жилья в Киеве

Киев. 14 апреля. УНИАН. Генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА прогнозирует стабилизацию стоимости элитного жилья (стоимостью от 300 тыс. долл.) в Киеве.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы прогнозируем рост количества сделок в диапазоне 500-800 тыс. долл. Возможно увеличение количества сделок в сегменте 300-500 тыс. долл. за счет привлечения кредитов. Цены останутся по-прежнему достаточно стабильными, потому что у нас нет какой-то гиперактивности, у нас есть стабильный рынок, где предложение определяет спрос. Но тенденции к возможному росту по ценам пока не предвидится», - сказала Г.МЕЛЬНИКОВА.

При этом гендиректор агентства прогнозирует, что уровень капитализации в сектор элитной недвижимости во втором квартале т.г. составит 30-32 млн. долл.

По ее данным, доля сделок в элитном сегменте столичной недвижимости в первом квартале т.г. составила 6,6% от общего объема (в первом квартале 2010 г. – 4,9%).

При этом уровень капитализации средств в этом секторе остался на уровне первого квартала 2010 года и составил 23 млн. долл.

Г.МЕЛЬНИКОВА отметила, что в первом квартале наибольший рост количества сделок (39,5% от общего количества) наблюдался в сегменте стоимостью 500 тыс. долл. – 1 млн. долл.

По ее данным, доля сделок по аренде элитной недвижимости (стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц) в первом квартале составила 5,9% от общего объема рынка аренды. Объем средств, потраченных на аренду элитных объектов, в первом квартале составил 300,5 тыс. долл., что на 15,8% ниже аналогичного показателя 2010 года. При этом (на 11,5% - до 29,6%) снизилась доля аренды недвижимости стоимостью от 5 тыс. долл. в месяц.

Г.МЕЛЬНИКОВА уточнила, что спрос на аренду сместился к нижнему краю элитного сегмента – 3-3,7 тыс. долл. в месяц.

Гендиректор агентства считает, что следует ожидать увеличения объема сделок по продаже домов.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционируют 6 филиалов компании.