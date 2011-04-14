Эксперт прогнозирует увеличение объема ипотечного кредитования до 12-15% до конца года

Киев. 14 апреля. УНИАН. Объемы ипотечного кредитования до конца этого года могут вырасти с сегодняшних 7% до 12-15% от общего количества сделок купли-продажи жилья.

Такой прогноз сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил заместитель председателя правления Astra Bank Антон ПОГОРЕЛОВ.

«Если климат в экономике будет по-прежнему сохраняться благоприятным, то однозначно, рынок будет расти, и условия банками будут улучшаться по ипотечным кредитам. Думаю, что объем кредитных сделок в сегменте ипотеки может достигнуть 12-15%, то есть в два раза увеличиться по сравнению с текущим уровнем. Думаю, что процентные ставки будут снижаться на 1-1,5%. И естественно, банки будут снижать первоначальный взнос. Думаю, что первоначальный взнос к концу года будет составлять 25-30%», - считает он.

По данным А.ПОГОРЕЛОВА, на сегодня более 30 банков предоставляют ипотечные кредиты. Доля сделок, которые проводятся с привлечением ипотечных кредитов, сегодня составляет 7%, тогда как в прошлом году – 3-4%. В 2008 году сделки с привлечением кредитных ресурсов составляли до 70%.

Он отметил, что в основном ипотекой пользуются заемщики, которые покупают не первую квартиру и хотят улучшить свои жилищные условия. Средняя стоимость кредита на сегодня составляет 70-80 тыс. долл. В основном с помощью ипотеки сегодня покупают жилье эконом- и бизнес-класса.

А.ПОГОРЕЛОВ отметил, с начала текущего года процентные ставки по ипотеке снизились приблизительно на 1%. На сегодня средняя эффективная ставка составляет 17-18,5%, максимальный срок выдачи кредита – 20 лет, первоначальный взнос – 30-40%.