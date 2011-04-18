Круглосуточная и доступная аренда автомобиля - это реально!

13 апреля в аэропорту Киев (Жуляны) начало роботу новое представительство отечественной компании Car Rental and Services.

Этот шаг вызван тем, что самолеты авиакомпании WizzAir отныне тоже приземляются в аэропорту Киев (Жуляны), поэтому пассажиры авиакомпании могут максимально быстро и удобно для себя воспользоваться нашими услугами.

Car Rental and Services - это украинская компания с многолетним опытом на рынке аренды автомобилей. Мы начали работу в 2000 году почти в центре столицы и доныне держим репутацию компании, которая беспокоится о каждом посетителе.

Пункт проката работает круглосуточно 7 дней в неделю.

К сведению наших нынешних и потенциальных клиентов мы сообщаем, что, невзирая на то, что цены на горючее растут, наши услуги в аэропорту Киев (Жуляны) остаются на 20% ниже, чем в любом другом автопрокате Киева.

Наши клиенты и их потребности – разные, и мы всегда учитываем это в нашей работе. На протяжении 11 лет деятельности мы доказали, что аренда автомобиля – это удобно, надежно и безопасно. Сегодня нашими услугами пользуются не только граждане других государств, но и украинцы, количество которых стремительно растет.

Автопарк Car Rental and Services постоянно пополняется новыми авто. Мы можем предложить разные варианты: от эконом-класса (Daewoo Lanos, Geely CK) до внедороджников (Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester), а также авто представительского класса (Mercedes s 221).

Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, а они благодарят нас своим постоянством!

За более детальной информацией

обращайтесь в компанию Car Rental & Services

по телефону: (044)279-70-92

Юридический адрес: Киев, ул. Пушкинская, 8, офис 15

Официальный сайт: www.carent.kiev.ua

Компания Car Rental & Services является частью группы компаний Real Estate & Service.