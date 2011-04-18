Профессиональная подготовка врачей – основа качественной диагностики рака молочной железы. Состоялась вторая Школа современной маммографии в Украине в рамках программы AVON «Вместе против рака груди».

«Школа современной маммографии – шаг к решению проблемы рака молочной железы в Украине, это возможность для украинских врачей получить лучший европейский опыт и использовать его в своей работе, для украинских женщин – это возможность получать качественную диагностику уже сегодня», - отмечает Галина Майструк, национальный представитель Европейской коалиции против рака в Украине Europa Donna, глава Правления Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи».

С 11 по 14 апреля 2011 года рентгенологи из Одессы, Донецка, Симферополя, Николаева, Чернигова, Сум, Днепропетровска, Белой Церкви, Севастополя, Черкасс, Киева, Винницы, Херсона, Ужгорода, Ровно, Луцка, Луганска, Полтавы прошли обучение в соответствии с современными европейскими программами подготовки специалистов, работающих именно в области рентген-диагностики заболеваний молочной железы. Этот профессиональный узкоспециализированный медицинский семинар уже во второй раз состоялся в Ялте при участии ведущих специалистов университета Лёвен (Бельгия), Российского онкологического научного центра им. ак. Блохина (РАМН) и Национального института рака Министерства здравоохранения Украины.

Проект «Вторая Школа современной маммографии» - это возможность усовершенствования знаний и повышения квалификации для врачей-рентгенологов, которые занимаются диагностикой заболеваний молочной железы. Это партнерский проект компании AVON и Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», при поддержке компаний AGFA, SIEMENS, HOLOGIC и “ОНИКО”.

«Этот проект – одна из трех ключевых составляющих воплощения национальной системы скрининга рака молочной железы в Украине. Именно эффективная система скрининга – цель программы «Вместе против рака груди», которую уже на протяжении десятилетия проводят AVON Украина и БФ «Здоровье женщины и планирование семьи». Мы не только видим интерес к проведению Школы маммографии со стороны медицинского сообщества, но уже можем оценивать первые положительные результаты. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать и финансировать этот проект. 24 сентября 2011 года состоится благотворительный поход «Вместе против рака груди». Все средства, привлеченные в рамках мероприятия будут направлены на финансирование уже третьей Школы современной маммографии в Украине. Также надеемся, что авторитет и высокий уровень этого медицинского семинара будет оценен, и его программа обучения получит сертификацию Министерства здравоохранения Украины», - говорит Виктория Харченко, менеджер по PR и коммуникациям AVON Украина, координатор программы «Вместе против рака груди в Украине.

Отсутствие организованных и эффективных программ раннего выявления рака, использующих рентген-диагностику молочной железы (маммографию), является одной из основных причин высокой смертности от этого заболевания в Украине. Ежегодно в Украине регистрируется около 16000 случаев заболеваний раком молочной железы, из них более 100 случаев рака грудной железы у мужчин. Ежегодно около 8000 женщин в нашей стране умирают от этого заболевания.

Наличие современного высокотехнологического оборудования и хорошо подготовленных специалистов в области лучевой диагностики заболеваний молочной железы могут обеспечить выявление рака на ранней стадии и снижение смертности от этого заболевания. К сожалению, сегодня в Украине почти 30% случаев рака груди диагностируется уже на поздних стадиях, когда шансов на успех лечения значительно меньше, или вообще нет. Поэтому во многом жизнь и здоровье украинских женщин зависят от своевременности и доступности качественного обследования.

В преодолении рака ключевую роль играет диагностика на ранних стадиях: при условии выявления на начальных стадиях в 95% врачи могут гарантировать возвращение к полноценной жизни. В странах Европейского Союза, где проводятся организованные программы ранней диагностики, с помощью маммографии (рентгена молочной железы) удалось снизить смертность от этого заболевания на 30%. Сегодня в Европейском Союзе разработаны и успешно внедряются стандарты качества при проведении маммографического скрининга молочной железы. Украина пока на пути к таким стандартам. Существенным вкладом в улучшение ситуации являются партнерские инициативы компании AVON и БФ «Здоровье женщины и планирование семьи» в рамках социальной программы «Вместе против рака груди». Эти инициативы направлены именно на раннюю диагностику рака молочной железы.

Уже 10 лет в Украине последовательно и эффективно проводится социальная благотворительная программа AVON «Вместе против рака груди» в партнерстве с Благотворительным Фондом «Здоровье женщины и планирование семьи». С помощью образовательных программ, многочисленных медиа-проектов, информационных материалов для населения, бесплатной «Горячей» телефонной линии 0-800-50-50-90 удалось повысить информированность населения о проблеме рака молочной железы и мотивировать женщин обращаться к специалистам с целью ранней диагностики, в том числе, к врачам-рентгенологам.

Начиная с 2003 года, благодаря средствам, привлеченным в рамках благотворительной программы AVON «Вместе против рака груди», онкодиспансеры в АР Крым, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Виннице, Черкассах, Ужгороде и Киеве были оснащены современным диагностическим оборудованием (восемь стационарных маммографов, два мобильных маммографических комплекса, УЗИ-аппарат экспертного класса, четыре аппарата, преобразовывающих рентеновское изображение снимков при маммографии в цифровое (дигитайзеры CR-85 и CR-35). С 2010 года приоритетным направлением благотворительной программы становится повышение квалификации специалистов, работающих в области рентген-диагностики и маммографии (за два года в рамках проекта «Школа современной маммографии» прошли обучение более 80 отечественных рентгенологов).

Контакты для прессы:

Анжелика Мазнева,

Исполнительный директор БФ «Здоровье женщины ипланирование семьи»

e-mail: womenhealth@mail.ru

тел: 044- 596- 50-99, 050-543-99-11,

Наталия Королюк,

Специалист по связям с общественностью и КСО ДП «Эйвон Косметикс Юкрейн»

e-mail: Nataliya.Korolyuk@avon.com

тел: 044-230 – 36 – 00 *1441, 050-351-44-92

www.avonprotyraku.org.ua

Благодарность партнерам социальной благотоворительной программы «Вместе против рака груди» в 2011 году:

Генеральный телевизионный партнер – Новый канал.

Полиграфический партнер – Европейская типография в Украине «ЮнивестПринт».

Дизайн-партнер – РК «Радуга».

Информационные партнеры: «Твое здоровье», «Женский журнал «Здоровье».

Интернет-партнеры: www.tochka.net, www.feelgood.com.ua