5 СЕКРЕТОВ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ
В ходе 2-х часового семинара участники смогут не только приобрести начальные навыки по построению системы продаж и их ведению, оценить соответствие организации продаж в их структурах общепринятым критериям, но и проверить собственные возможности, сыграв свою роль в смоделированных ситуациях.
В программе семинара будут рассмотрены вопросы:
1.Роль и значение продаж в нашей жизни. Активные и пассивные продажи – что лучше?
2.«Жизненный цикл» продаж.
3.Организация продаж и управление ими.
4.Трудности и хитрые приемы в продажах.
5.Ошибки при ведении продаж и как их избежать.
Опытом по организации и ведении продаж поделится директор по развитию проектов и соучредитель ООО «Укрспецконсалтинг» Николай Артюх, на протяжении последних одиннадцати лет возглавлявший структурные подразделения, занимающиеся продажами, в «ВиЭйБи Банк», «Банк «Финансы и Кредит», «КБ «Актив-банк».
Семинар рассчитан не только на руководителей коммерческих и некоммерческих структур, но и на рядовых сотрудников, которые обеспечиваю продвижение товаров и услуг на рынке. Как показывает личный опыт автора, далеко не каждый может заниматься продажами. Обычно из десяти претендентов на роль продавцов только один после упорных тренингов и работы с опытным наставником может продолжать такую деятельность на требуемом уровне.
В ходе 2-х часового семинара участники смогут не только приобрести начальные навыки по построению системы продаж и их ведению, оценить соответствие организации продаж в их структурах общепринятым критериям, но и проверить собственные возможности, сыграв свою роль в смоделированных ситуациях.
Продолжительность – 2 часа
Стоимость – 200 грн.
Вторник, 26 апреля, в 19.00
(УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)