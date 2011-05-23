Информация о мастер-классе:

В рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по стратегиям креативности для топ-менеджеров и руководителей украинских компаний: "Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса в современных условиях?"

Приглашаем владельцев компаний, топ-менеджеров, руководителей маркетинга и развития, а также PR и рекламы, принять участие в интерактивном мастер-классе по стратегиям креативности.

Грамотное управление процессами креативности в компании и использование стратегий быстрого прототипирования является инструментом создания конкурентного преимущества.

В ходе 2-х часового мастер-класса от креативного директора SMM Group Романа Сторчака участники:

- обсудят механизмы возникновения инноваций; - узнают о креативных инструмента и стратегиях для компаний; - выберут любое направление деятельности (или несколько в рамках рабочих групп); - создадут новый продукт или стратегию; - используют несколько инструментов креативности (выбор инструментов зависит от запросов участников). - обсудят жизнеспособность созданной идеи.

У Вас уже много идей и проектов, но они не работают и не приносят прибыли? В ходе мастер-класса Вы узнаете как правильно выбирать идеи для успешной реализации.

Дополнительная информация

Дата: Понедельник 23.05.2011

Время: 19.00-21.00

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость 100 грн.

Спикер: Сторчак Роман (PhD) креативный директор SMM Group, специалист и консультант по вопросам управления инновациями, креативности и личной эффективности, бизнес - тренер.

(Место прведения: УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net)