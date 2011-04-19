70 детей, лишенных родительской заботы, научились разрисовывать писанки

16 апреля около 70 воспитанников детских домов, сирот, детей, лишенных родительской опеки, учились разрисовывать писанки. В этом им помогали известная писанкарка Зоя Сташук и волонтеры компании «Крафт Фудз Украина» и благотворительного фонда «Приятели дітей», которые выступили организаторами этого мероприятия.

«Писанка – это символ, оберег. Поэтому, загадайте желание, изобразите его на яйце, и оно обязательно сбудется», - сказал детям Александр Кудрик, директор фабрики по изготовлению чипсов ООО «Чипсы Люкс», которое является дочерним предприятием ЗАО «Крафт Фудз Украина». Когда дети начали рисовать писанки, Александр Кудрик вместе с ними приступил к работе.

Президент благотворительного фонда «Приятели дітей» Марина Крыса рассказала, что акция «Великодні веселки» проводится уже третий год: «На первый взгляд может показаться: зачем оно нужно? Но такие творческие мероприятия изменяют этих детей. Например, в детском доме «Любисток» есть мальчик Саша, который в прошлом году нарисовал на своей писанке автомат. А в этом году изобразил православный крест. Он попал в детдом три года назад. Когда умерли родители, жил с бабушкой, пока и она не умерла. Тогда его забрал дядя, но обращался с ним очень плохо –уходил куда-то и закрывал в доме на несколько дней. Саша был, как напуганный щенок. Сейчас уже изменился, общается с другими ребятами. Подобные мероприятия хороши еще и тем, что здесь можно познакомиться с новыми людьми, а не постоянно сидеть в одном помещении».

На встрече перед детьми выступила певица Млада.

На прощание все дети получили подарки от компании «Крафт Фудз Украина».

*** ЗАО «Крафт Фудз Украина» является украинским предприятием, которое принадлежит к группе компаний Kraft Foods - одному из наибольших в мире производителей продуктов питания. ЗАО «Крафт Фудз Украина» является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов Украины в категориях кофе, соленых снеков, печенья и изделий из шоколада.

Компания работает в Украине с 1995 года. В составе предприятия: Тростянецкая шоколадная фабрика «Украина» и дочернее предприятие ООО «Чипсы Люкс». На сегодня ЗАО «Крафт Фудз Украина» насчитывает более 1300 работников.

С 2003 года «Крафт Фудз Украина» отвечает за развитие бизнеса на рынке Молдовы, с 2005 года - на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана, а с 2008 года - еще и на рынках Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

Торговые марки: «Мишка «БАРНИ», TUC, OREO; «КОРОНА», MILKA; «ЛЮКС»; JACOBS, CARTE NOIRE; DIROL, HALLS, PICNIC.