Отпуск от БТА Банка: «Твій депозит – твій відпочинок»!

Сложившаяся традиция ПАО «БТА БАНК» - яркие и запоминающиеся депозитные акции для клиентов.

Сейчас с успехом проходит акция «Твій депозит – твій відпочинок».

Участвовать в акции может каждый клиент, который разместит деньги до 30 апреля 2011 года, на один из депозитов БТА Банка: «Рекордный», «Универсальный», «Накопительный» или «Индексированный». Минимальная сумма вклада – 1000 грн. (150 долларов США или 100 евро). Срок – от 3-х месяцев.

Приз – одна из 24-х туристических путевок.

Когда и куда? Решает сам победитель.

Один из победителей отделения ПАО «БТА Банк», пенсионер Давиденко М. М., выразил желание посетить Санкт-Петербург.

«В Санкт-Петербурге я учился. Со студенческих лет сохранились самые теплые и приятные воспоминания об этом городе. Поэтому я очень рад, что сейчас у меня появилась возможность опять побывать там. А тем более, весной, когда город, буквально оживает, расцветает и предстает во всей красе. Думаю, мы с женой отлично проведём время. И за это – отдельное «Спасибо» БТА Банку. Я уже достаточно долго являюсь клиентом банка, и, уверен, что и дальше наше сотрудничество будет таким же успешным», - рассказывает победитель.

Желаем всем нашим клиентам успехов и побед в акции ПАО «БТА БАНК» «Твій депозит – твій відпочинок».

Детали на сайте: www.btabank.ua