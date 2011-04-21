В Украине эксперты ожидают рост рынка ТБО в этом году на 4% - до 52 млн. куб. м

Киев. 21 апреля. УНИАН. В Украине в текущем году ожидается рост рынка твердых бытовых отходов (ТБО) на 4% по сравнению с прошлым годом – до около 52 млн. куб. м.

Такой прогноз озвучила на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя правления ОАО «ГринКо» Елена БИЛАНЧУК.

«Вся Украина генерирует 50-52 млн. куб. м (твердых бытовых отходов – УНИАН) в год. Каждый год рынок ТБО растет, так как растет рынок упаковки. В 2005 году это было 46 млн. куб. м, в 2010 году – 50 млн. куб. м, и на 2011 год мы прогнозируем 52 млн. куб. м», – сказала она.

По оценкам Е.БИЛАНЧУК, на конец 2010 года доля компании «ГринКо» на украинском рынке твердых бытовых отходов составила 9%.

«В наших стратегических планах – за пять лет нарастить свою долю до 30%», – уточнила она.

Как отметил директор департамента благоустройства, коммунального хозяйства и общественного электротранспорта Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ИГНАТЕНКО, в денежном выражении объем рынка ТБО составляет свыше 1 млрд. грн. в год.

По его оценкам, потенциал сферы обращения с отходами с учетом строительства новых мусороперерабатывающих заводов и сортировочных станций составляет до 10 млрд. грн.

А.ИГНАТЕНКО отметил, что в прошлом году количество населенных пунктов, которые ввели раздельный сбор твердых бытовых отходов, выросло с 53 до 130.

По его словам, мотивацией для введения раздельного сбора ТБО является также повышение штрафных санкций для должностных лиц населенных пунктов с 17-51 грн. до 340-1300 грн.

Справка УНИАН. Компания "ГринКо Групп" с 2003 года предоставляет на рынке Украины комплексные услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов.

В 2005 году компания внедрила первый пилотный проект по раздельному сбору ТБО в Подольском районе Киева. Сегодня компания предоставляет услуги по раздельному сбору отходов в пяти городах Украины (Киев, Николаев, Донецк, Ивано-Франковск, Днепропетровск).