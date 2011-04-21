Компания «Гринко» в этом году планирует до 30% увеличить долю раздельного сбора твердых бытовых отходов

Киев. 21 апреля. УНИАН. Компания «Гринко» в 2011 году планирует до 30% увеличить долю раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила первый заместитель председателя правления ОАО «Гринко» Елена БИЛАНЧУК.

«С 2009 года мы достигли в Украине рекордной цифры деления отходов – фактически 20% от общего объема, который мы вывозим во всех городах, у нас составляет раздельный сбор… В 2011 году мы планируем достичь доли раздельного сбора до 30%», - сказала она.

По данным первого зампредправления, на сегодня общий объем компании «Гринко» по вывозу всех видов отходов составляет 5 млн. куб. м, из них объем вывоза раздельно собранных отходов - 1 млн. куб. м. В структуре раздельно собранных отходов бумага составляет 39%, пластик – 28%, стекло – 27%, металл – 5,4%.

Е.БИЛАНЧУК отметила, что в текущем году компания планирует расширять контейнерный парк в пяти городах, где она уже представлена (Киев, Николаев, Донецк, Ивано-Франковск, Днепропетровск).

На сегодня парк контейнеров компании в 5 городах составляет 5600 единиц, которые обслуживает 12 специализированных мусоровозов.

Руководитель компании отметила, что с начала деятельности компания инвестировала более 10 млн. грн. в приобретение контейнеров, разработку стандартов и продвижение проекта. В текущем году «Гринко» инвестировала в закупку контейнеров 3 млн. грн. По ее оценкам, окупаемость инвестиций в проект (логистическая составляющая) составляет 3-5 лет. Средняя себестоимость вывоза отходов составляет 35 грн./куб.м.

Е.БИЛАНЧУК уточнила, что компания предоставляет скидку в 25% на услуги по вывозу раздельно собранных ТБО от существующего тарифа, однако такая схема работает, если жители напрямую заключили договор на оказание таких услуг.

По словам первого заместителя предправления «Гринко», несмотря на законодательно закрепленную обязательность сбора ТБО, отсутствует механизм контроля за раздельным сбором отходов со стороны государства. При этом компании, занимающиеся внедрением таких проектов, не получают никаких льгот и компенсаций, для них не снижена и налоговая нагрузка.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня в Украине сортируется около 3% отходов, что составляет около 1,5 млн. куб. м в год.

Справка УНИАН. Компания "Гринко Групп" предоставляет на рынке Украины комплексные услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов.

В 2005 году компания внедрила первый пилотный проект по раздельному сбору ТБО в Подольском районе Киева. Сегодня компания предоставляет услуги по раздельному сбору отходов в пяти городах Украины (Киев, Николаев, Донецк, Ивано-Франковск, Днепропетровск).