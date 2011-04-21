Партия «Зеленые» подготовила Национальный проект «Зеленая энергия»
Киев. 21 апреля. УНИАН. Партия «Зеленые» подготовила Национальный проект «Зеленая энергия», который предусматривает постепенную замену традиционной энергетики альтернативными источниками энергии.
Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему “Национальный проект «Зеленая энергия» как альтернатива использованию и развитию атомной энергетики в Украине» председатель Евразийского Объединения Зеленых партий, председатель партии «Зеленые» Александр ПРОГНИМАК.
По его словам, программа предусматривает, что Президент, правительство и Верховная Рада должны ввести мораторий на строительство новых атомных энергоблоков и утвердить 20-летнюю программу постепенного выведения из эксплуатации действующих АЭС с заменой их мощностей альтернативными источниками энергии. Кроме того, руководство Украины должно ввести мораторий на принятие решений о продлении сроков эксплуатации действующих энергоблоков.
Программа также предусматривает необходимость пересмотра Энергетической стратегии Украины до 2030 года. В частности, из основных направлений стратегии нужно исключить ультимативную ставку на развитие только атомной энергетики. А.ПРОГНИМАК считает, что вместо этого необходимо предусмотреть увеличение доли альтернативных источников энергии в энергобалансе Украины до 2030 года до 20-30%, а также конкретные мероприятия по стимулированию энергосбережения и внедрения использования экологически чистых видов энергии.
«Если мы не будем думать сегодня о том, что будет завтра, то у нас этого завтра не будет», - сказал он.
А.ПРОГНИМАК отметил, что атомная энергия требует осторожного обращения. «На практике цена использования атомной энергии оказывается значительно выше материальных выгод, а все расходы, в конечном счете, платит общество, простые граждане», - добавил он.
А.ПРОГНИМАК считает, что у атомной энергетики есть серьезная альтернатива - это «зеленая энергия». «Поэтому партия «Зеленые» призывает правительство и общественность идти по пути альтернативной «зеленой энергии», - сказал он. Среди источников «зеленой энергии» А.ПРОГНИМАК назвал ветер, воду, солнечную энергию, биотопливо.
Национальная программа «Зеленая энергия» разработана Институтом экологической экспертизы «Зеленый стандарт» по заказу политической партии «Зеленые».