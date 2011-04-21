Киев. 21 апреля. УНИАН. Партия «Зеленые» подготовила Национальный проект «Зеленая энергия», который предусматривает постепенную замену традиционной энергетики альтернативными источниками энергии.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему “Национальный проект «Зеленая энергия» как альтернатива использованию и развитию атомной энергетики в Украине» председатель Евразийского Объединения Зеленых партий, председатель партии «Зеленые» Александр ПРОГНИМАК.

По его словам, программа предусматривает, что Президент, правительство и Верховная Рада должны ввести мораторий на строительство новых атомных энергоблоков и утвердить 20-летнюю программу постепенного выведения из эксплуатации действующих АЭС с заменой их мощностей альтернативными источниками энергии. Кроме того, руководство Украины должно ввести мораторий на принятие решений о продлении сроков эксплуатации действующих энергоблоков.

Программа также предусматривает необходимость пересмотра Энергетической стратегии Украины до 2030 года. В частности, из основных направлений стратегии нужно исключить ультимативную ставку на развитие только атомной энергетики. А.ПРОГНИМАК считает, что вместо этого необходимо предусмотреть увеличение доли альтернативных источников энергии в энергобалансе Украины до 2030 года до 20-30%, а также конкретные мероприятия по стимулированию энергосбережения и внедрения использования экологически чистых видов энергии.

«Если мы не будем думать сегодня о том, что будет завтра, то у нас этого завтра не будет», - сказал он.

А.ПРОГНИМАК отметил, что атомная энергия требует осторожного обращения. «На практике цена использования атомной энергии оказывается значительно выше материальных выгод, а все расходы, в конечном счете, платит общество, простые граждане», - добавил он.

А.ПРОГНИМАК считает, что у атомной энергетики есть серьезная альтернатива - это «зеленая энергия». «Поэтому партия «Зеленые» призывает правительство и общественность идти по пути альтернативной «зеленой энергии», - сказал он. Среди источников «зеленой энергии» А.ПРОГНИМАК назвал ветер, воду, солнечную энергию, биотопливо.

Национальная программа «Зеленая энергия» разработана Институтом экологической экспертизы «Зеленый стандарт» по заказу политической партии «Зеленые».