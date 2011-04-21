Белорусские оппозиционеры призывают создать международную комиссию по расследованию теракта 11 апреля в Минске

Киев. 21 апреля. УНИАН. Белорусское движение солидарности “Вместе” призывает создать международную комиссию по расследованию теракта 11 апреля в Минске.

Об этом говорится в заявлении председателя этого движения Вячеслава СИВЧИКА, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В заявлении говорится, что Движение солидарности “Вместе” благодарно всем, кто выразил свою солидарность с белорусской нацией в час печали. “Как были благодарны каждому, кто выразил свою поддержку убитым и арестованным за политическую деятельность белорусам за время лукашенковской диктатуры”, - заявляет “Вместе”.

Оппозиционеры подчеркивают, что “массовые репрессии, с которыми столкнулась Беларусь за последние четыре месяца, являются беспрецедентными, особенно на фоне экономического кризиса”. Они напоминают, что “19 декабря 2010 года А.ЛУКАШЕНКО получил на своих выборах от 30 до 40% голосов белорусских граждан. Экономические реалии этого года стремительно увеличили количество белорусов, которые разочаровались в диктатуре. При этом процесс происходил без введения точечных экономических санкций Европы против предприятий, которые финансируют диктатор и его силовые структуры. 12 апреля 2011 года такие санкции впервые в истории могли быть введены странами Евросоюза”.

“Поэтому мы не верим в случайность теракта 11 апреля 2011 года. Мы не верим силовым структурам диктатуры, которые за 2 дня “раскрыли” не только это преступление, но и два предыдущих теракта. Мы расцениваем публичные призывы А.ЛУКАШЕНКО к силовым структурам “разобраться” с оппозицией, используя белорусскую трагедию, верхом цинизма. Решительно осуждаем аресты и допросы представителей белорусской оппозиции по этому делу. Мы требуем адекватного независимого расследования дела о теракте 11 апреля 2011 года и наказания реальных преступников. Лукашенковская власть слишком много врала и проводила репрессии за последние 15 лет. Доверия к ней нет”, – говорится в заявлении “Вместе”.

Оппозиционеры призывают создать международную комиссию по расследованию минского теракта 11 апреля 2011 года. “Мы призываем защитить белорусскую нацию от террора”, – подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, вечером 11 апреля на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и еще около 200 пострадали.

13 апреля Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва. Также после этого были арестованы несколько правозащитников по подозрению в причастности к теракту.