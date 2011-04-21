Ликвидаторы аварии на ЧАЭС заявляют о недопустимости сокращения государственной поддержки для них

Киев. 21 апреля. УНИАН. Ликвидаторы-связисты заявляют о недопустимости сокращения государственной поддержки и урезания социальных гарантий участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил ликвидатор, командир 664-й линейно-кабельной роты связи в/чА-1735, президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

По его словам, власти привычно в годовщину аварии проводит показательные официозные мероприятия, тратят на это бюджетные средства, однако фактически не помогает самим ликвидаторам, которые спасали страну ценой собственного здоровья и жизни.

В частности, отметил А.СУГОНЯКО, согласно требованиям Международного валютного фонда, в рамках так называемой «пенсионной реформы» ликвидаторов хотят лишить даже тех незначительных льгот, которые они в настоящее время имеют. При этом, напомнил А.СУГОНЯКО, еще в 2002 году Конституционный Суд Украины постановил, что выплаты чернобыльцам из государственного бюджета не могут быть приостановлены либо сокращены.

Кроме того, отметил ликвидатор, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект «О гарантиях государства по выполнению решений суда», нормы которого могут лишить ликвидаторов права добиваться у государства получения своих пенсий и льгот.

В свою очередь полковник, ликвидатор, начальник узла связи “Станица” Василий ВЛАСЕНКО отметил, что в настоящее время в большинстве случаев со стороны чиновников наблюдаются нежелание связывать заболевания ликвидаторов с последствиями их участия в ликвидации, предоставлять им необходимое лечение и социальные выплаты на лечение. Нередки случаи отказа в признании инвалидности. Это вынуждает ликвидаторов отстаивать свои права в суде.

«Ликвидаторы вынуждены доказывать, что они являются таковыми, в то время как соответствующие документы получают госслужащие. Льготы присваиваются чиновникам и людям, не имевшим никакого отношения к ликвидации аварии», - отметил В.ВЛАСЕНКО.

В этой связи ликвидатор, инвалид І группы, председатель районного союза инвалидов Чернобыля Киева Сергей КРАСИЛЬНИКОВ напомнил, что недавно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что выплати ликвидаторам является непосильной ношей для государственного бюджета. Однако настоящих ликвидаторов на сегодняшний день в живых осталось мало, отметил С.КРАСИЛЬНИКОВ.

«Нужно обеспечить разграничение между ликвидаторами и пострадавшими от аварии. Ликвидаторов настоящих, которые работали 30-километровой зоне, уже не так много осталось в живых. И никакой «ношей» они для бюджета не являются», - отметил ликвидатор.