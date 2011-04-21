Киев. 21 апреля. УНИАН. ВОО «Велика рада» намерена работать для улучшения имиджа власти и уменьшения напряженности в обществе.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему «Вакуум власти или как поднять имидж власти» председатель правления ВОО «Народна рада», входящей в «Велику раду», Надежда ЛУКАШЕВИЧ.

«Главная концепция «Великой рады» - поднять имидж государственной власти и уменьшить напряженности в обществе», - сказала она.

По ее словам, приоритетными задачами «Великой рады» являются консолидация усилий общественных организаций в содействии выработке стратегии развития гражданского общества, предоставлении социальной помощи обездоленным слоям населения нашей страны, а также активное участие во всем спектре социально-экономической и духовной жизни страны.

Н.ЛУКАШЕВИЧ отметила, что «Велика рада» одобряет шаги новой власти, направленные на противодействие коррупции, усиление социальной помощи малообеспеченным слоям населения, молодежи, пенсионерам и людям с особыми потребностями, развитие экономики, образования, культуры.

Н.ЛУКАШЕВИЧ заверила, что «Велика рада» будет конструктивно сотрудничать со всеми политическими силами, деятельность которых направлена на развитие демократии, на реализацию программных принципов, реформ, задекларированных новой властью.

Она положительно оценила шаги власти по развитию гражданского общества в Украине. В то же время она отметила, что пока не принят закон о гражданском обществе. «Мы обращаемся к Президенту Украины, чтобы закон о гражданском обществе был обязательно принят», - сказала она.

Н.ЛУКАШЕВИЧ отметила, что уже сделан первый шаг - в прошлом году вышло постановление Кабинета министров об участии общественности в развитии государственной политики. Она сообщила, что «Велика рада» направила своих представителей в общественные советы по контролю за действиями исполнительной власти. «Мы тысячи своих представителей направили в общественные советы по контролю за министерствами, департаментами, областными администрациями», - сказала она.

Н.ЛУКАШЕВИЧ отметила, что в «Великой раде» представлены разные политические силы и общественные организаций Украины. «Мы ни под кем, никто нас не купил и мы не продаемся. Мы находимся посередине между властью и оппозицией», - заверила она.

Лидер ВОО «Хран» Александр ПАСТУШЕНКО в свою очередь отметил, что его организация подготовила проект постановления правительства о поддержке общественной и народной инициативы по подготовке общественного резерва управленческих кадров в системе исполнительной власти и местного самоуправления при формировании и реализации государственной политики относительно обеспечения гарантий конституционных прав и свобод граждан Украины. «Мы предлагаем сформировать в каждой административно-территориальной единице инициативные группы, в которые войдут не только представители гражданского общества, но и действующей власти, чтобы вместе разработать программы социально-экономического и культурного развития каждой административно-территориальной единицы, разработать проекты бюджетов, инновационных и инвестиционных программ», - сказал он.

Депутат Киевского областного совета, вице-президент ВОО «Велика рада» Григорий БОНДАРЕНКО отметил, что членами организации являются около 4 млн. человек.

«Мы будем добиваться, чтобы решения, которые принимаются властью, были доступны и обсуждались с населением, чтобы потом не было искривлений», - сказал он.

Г.БОНДАРЕНКО также сообщил, что на съезде «Великой рады», который состоялся 16 апреля, избран президент организации - им стал Сергей ОРЕХОВ. Также были избраны руководящие органы «Великой рады».