Елена Ламанова: Малому бизнесу сегодня тяжело, но мы не рассчитываем на милость государства

Елена Ламанова - коуч, HR – наставник и бизнес – тренер поделилась своими идеями с УНИАН.

Елена, что повлияло на Ваш выбор профессии?

- Я - потомственный педагог: мой дед, Ворошило Николай Федосеевич, ушёл на пенсию директором сельской школы, его родной брат, Андрей Федосеевич Ворошило (известный в Украине как Андрій Легіт) был поэтом и преподавателем украинской литературы и языка для учащихся украинской школы в Лондоне.

Я всегда отлично училась, но в старшие классы не пошла, а поступила в педагогическое училище, затем в университет. Работать начала в 16 лет. Я просто шла за своим призванием, я всегда очень любила обучать других.

Почему Вы хотите помогать предпринимателям строить и развивать свой бизнес?

- Я сама предприниматель, как по духу, так и по социальному статусу. И знаю по себе, как непросто быть предпринимателем в нашей стране сегодня. Мне очень нравятся предприниматели как люди, которые не ждут милости от природы и государства, а берут свою жизнь в свои руки и действуют, создавая рабочие места для себя, своей семьи и других людей.

К тому же тем, кто вчера был наёмным работником, а сегодня стал предпринимателем и владельцем бизнеса, нужна помощь, чтобы изменить свой образ мышления и с наименьшими потерями войти в мир коммерции и жесткой конкуренции.

Видите ли Вы перспективы развития предпринимательства в Украине?

- Да, вижу, иначе бы не начала своё дело. Каждый бизнес начинается как малый, и все сегодня большие бизнесы когда-то держались лишь на энтузиазме и настойчивости своих основателей. Если другие смогли, то почему не смогу я, или любой другой предприниматель? Да, малому бизнесу сегодня не просто тяжело, это катастрофа как тяжело, но нам же не привыкать, мы же и так не рассчитываем на милость государства.

Уже одно - решиться начать свой бизнес вчера и сегодня - это подвиг, это дорогого стоит. Так неужели все вместе мы не устоим? Нужно объединяться и помогать друг другу - делиться опытом, знаниями, связями и идеями. Не конкурировать, а сотрудничать - а клиент сам решит, чьи услуги и товары ему по вкусу.

Какие «реперные точки» должен знать украинский предприниматель?

- При организации своего бизнеса каждый предприниматель должен определиться - это будет бизнес семейный или не семейный. От этого зависит полностью стратегия и тактика построения и дальнейшего развития бизнеса.

Далее, очень важно понимать и знать начинающему предпринимателю, что первое, чему ему придётся учиться - умению продавать, т.е. становиться коммерсантом.

Становясь предпринимателем, вы входите в мир Коммерции, у этого мира есть свои законы, свои возможности и ограничения. Зная их – вы сильны и успешны, не зная - вы всё равно живёте по этим законам, только вами будут управлять другие - те, которые знают.

У нас ведь какое отношение к коммерсантам - спекулянты, хапуги, обманщики... Государство в нас выжигало предпринимательство и коммерческую жилку калёным железом, формировало негативный образ коммерсанта. Пришло время восстанавливать утраченные знания и умения.

Тренинговый рынок предлагает сегодня множество решений, почему предпринимателю имеет смысл прийти за советом именно к Вам?

Я знаю по отзывам моих учеников и клиентов, что обладаю способностью "открывать людям глаза" на привычные вещи и находить в привычном новое и интересное. Я умею создавать условия и так преподносить информацию, что люди быстро учатся и усваивают за короткое время много информации. Я умею говорить о традиционно сложных вещах простым языком.

И кстати, я не даю советов, потому что знаю, что любой совет - это часто отражение нашей неудачи в чём-то и желание защитить, уберечь другого от подобной ошибки. Я же могу лишь поделиться своим опытом и дать право другому решать, чем именно из моего опыта он воспользуется, а в чём поступит по-своему.

Справка УНИАН. Елена Ламанова - генеральный директор и собственник компании «Триллиум»™. Сфера деятельности: обучение линейных руководителей и менеджеров по персоналу, консультации для руководителей и собственников по управлению персоналом, корпоративные тренинги по командообразованию и улучшению коммуникаций в коллективе. Автор методики: «Воспитание лояльности персонала через семью». Опыт работы в сфере управления персоналом: с 2003 года (7 лет). Опыт работы в сфере обучения и развития: с 1992 года (18 лет).