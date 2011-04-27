Высшая квалификационная комиссия судей Украины совершенствует процесс формирования судейского корпуса

Киев. 27 апреля. УНИАН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины совершенствует процедуру отбора кандидатов на должность судьи впервые, внедряя анонимное тестирование претендентов относительно их уровня общетеоретической подготовки, а также принимая квалификационный экзамен.

Об этом сегодня сообщил председатель комиссии Игорь САМСИН на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Судебная реформа в Украине: новые задачи и полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины - важный шаг на пути дальнейшего совершенствования правосудия”, которая была посвящена завершению отбора кандидатов на должность судьи впервые с учетом прогнозируемого количества судей в местных судах общей юрисдикции (686 вакантных должностей на 2011 год).

И.САМСИН подчеркнул, что проведение отбора кандидатов на должность судьи - важный этап в процессе формирования высококвалифицированного кадрового потенциала судейского корпуса.

Объективность отбора будет обеспечиваться абсолютно конфиденциальными одинаковыми тестовыми заданиями, которые будут состоять из сотни специализированных вопросов, а также – практическими заданиями, которые должны решить кандидаты. Тестирование планируется провести в мае, а квалификационный экзамен – до конца июня. После этого будет составлен рейтинг кандидатов и объявлен конкурс на должности судей, первые назначения на которые, по словам И.САМСИНА, могут состояться в конце августа – начале сентября.

Также председатель комиссии сообщил, что процедура отбора кандидатов предусматривает их шестимесячную специальную подготовку в Национальной школе судей, созданной при Высшей квалификационной комиссии судей. Подготовка имеет дневную и заочную форму обучения и включает теоретический курс и практические занятия.

В свою очередь, руководитель проекта Агентства США по международному развитию (USAID) “Украина: верховенство права” Дэвид ВОН отметил, что указанный проект работает с апреля 2006 года и имеет две цели: повышение прозрачности и подотчетности судебной системы и содействие осуществлению судебной реформы на принципах верховенства права. Одним из приоритетных направлений работы проекта является повышение прозрачности и стандартизации процесса отбора судей и привлечение их к дисциплинарной ответственности.

«Сейчас украинское общество безотлагательно нуждается в повышении прозрачности работы всех органов власти, а комиссия стала одним из ключевых государственных органов судебной власти в соответствии с недавно принятым законом «О судоустройстве и статусе судей». Поэтому предоставление помощи комиссии в ее становлении является сейчас приоритетным направлением нашего сотрудничества», - подчеркнул Д.ВОН.

По его словам, вместе с комиссией эксперты проекта, среди прочего, совместно разработали и порядок тестирования кандидатов и провели для судей четыре пилотных тестирования, что доказало объективность и прозрачность такого механизма работы.

Кроме того, отметил Д.ВОН, эксперты проекта на базе лучшей мировой практики предоставили свои рекомендации относительно улучшения процесса подачи и рассмотрения жалоб на судей, и разработали стандартизированную форму жалобы относительно неподобающего поведения судьи (с образцом которой можно ознакомиться на сайте комиссии http://vkksu.gov.ua), а также предоставили свои рекомендации относительно создания единой электронной базы данных таких обращений.

Руководитель проекта подчеркнул, что впервые в Украине опубликован «Сборник решений квалификационных комиссий по дисциплинарным делам», который содержит и результаты анализа этих решений.

Д.ВОН отметил, что проект, который оказывает весомую поддержку внедрению судебной реформы в Украине, будет продолжать сотрудничество с комиссией над введением порядка отбора судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности согласно международным и европейским стандартам.