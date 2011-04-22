Независимая ассоциация телерадиоВещателей просит Президента рассмотреть на СНБО проблемы перехода на цифровое вещание в Украине

Киев. 22 апреля. УНИАН. Независимая ассоциация телерадиоВещателей просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА рассмотреть проблемы перехода на цифровое телерадиовещание в Украине на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиоВещателей Екатерина МЯСНИКОВА.

Соответствующее письмо ассоциация направила Президенту 21 апреля т.г.

В частности, ассоциация обеспокоена объявленным Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания 15 апреля т.г. конкурсом на получение лицензий на вещание в составе цифровых каналов для национальных, региональных и местных вещателей.

По словам К.МЯСНИКОВОЙ, конкурсные условия создают искусственные препятствия для перехода на цифровые стандарты для значительного количества региональных и местных телекомпаний, а их последствием может стать исчезновение большого количества таких компаний. Кроме того, это угрожает плюрализму и правам телекомпаний.

«Мы обращаемся к Президенту с тем, чтобы обратить внимание на эту ситуацию, для того чтобы она была обсуждена на Совете национальной безопасности и обороны Украины, потому что это вопрос информационной безопасности государства, мы уверены в этом. Для того чтобы Президент в кратчайший срок создал межведомственную комиссию, которая бы занялась этим вопросом с привлечением к ней и Национального совета, и представителей вещателей, и АМКУ, который, на наш взгляд, должен контролировать монополиста – провайдера и оператора (ООО «Зеонбуд» – УНИАН)», – сказала она.

В частности, вещатели обеспокоены тем, что для региональных каналов со всего цифрового ресурса выделяется только 4 канала, тогда как в Украине есть регионы, где количество каналов достигает девяти. При этом в цифровой сети МХ-5, предназначенной для трансляции регионального телевидения, остается свободный ресурс. «Это означает, что смогут остаться только 4 региональных канала. Для некоторых регионов, где 2-3 канала, – это не проблема, но есть регионы, где каналов девять или более, к примеру, Одесский. И вопрос, на каких основаниях будет приниматься решение, какой вещатель должен вещать, а какой – нет, остается открытым», – сказала К.МЯСНИКОВА.

Кроме того, как считают в ассоциации, не определен порядок перехода для локальных каналов, что может означать исчезновение после 2015 года телекомпаний в таких городах областного значения, как Мариуполь, Ильичевск, Бердянск и др. «Фактически конкурс объявлен на июнь, компании осенью должны будут начать одновременно и аналоговое, и цифровое вещание в течение нескольких лет. Это означает, что компании должны будут инвестировать в цифровое вещание, которое не имеет аудитории, средства, которых они не имеют. И мы ожидаем, что большинство региональных компаний не доживут до счастливого 2015 года, когда страна перейдет на цифровое вещание, потому что обанкротятся», – сказала исполнительный директор ассоциации.

По ее словам, большое опасение вызывает также объявление стоимости услуг оператора многоканальной сети МХ-5 ООО «Зеонбуд» для региональных компаний в размере около 10 тыс. долл. в месяц. «Это является абсолютно невозможным для региональной компании, не соответствует экономике ее деятельности. Фактически это означает, что компании не смогут позволить себе такое вещание», – отметила К.МЯСНИКОВА.

Как опасаются в ассоциации, созданный оператор «Зеонбуд» может стать регулятором в отрасли телевидения, замещая собой Национальный совет телевидения и радиовещания.

Ассоциация также просит создать межведомственную комиссию для решения этих проблем с привлечением Нацкомиссии по вопросам регулирования связи Украины, Украинского госцентра радиочастот, АМКУ, общественных организаций.