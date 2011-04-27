27 апреля в 16.30 в агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция «Уверенность в себе и ораторское мастерство», в рамках которой тренер Ицхак Пинтосевич презентует свою новую книгу и проведет мини-семинар.

Новая книга Ицхака Пинтосевича «Уверенность в себе и ораторское мастерство» рассчитана на тех, кто хочет быть более реализованным и достигать успеха в любых сферах жизни, приобретая 2 базовых навыка: уверенность в себе и искусство убеждения. Важная особенность состоит в том, что это - книга-тренинг, читая и выполняя задания в которой, читатель получает все базовые навыки ораторского мастерства и алгоритмы увеличения своей самооценки.

Система Ицхака Пинтосевича настолько проста (и этим уникальна!), что чтение и выполнение заданий приносит удовольствие, а значит и лучше усваивается. Автор гарантирует, что с помощью книги каждый научится не только красиво и профессионально говорить, но и многое узнает о самом себе, о своих настоящих возможностях, расширит «зону комфорта», достигая лучших результатов в жизни.

Ицхак Пинтосевич напоминает, что умение «держать публику» и «хорошо говорить» высоко ценится в современном обществе. В то же время, по его словам, среди человеческих страхов «страх перед публичным выступлением» соседствует …со «страхом смерти». Корень кроется в неуверенности в себе, которая выковывается с младых лет и является результатом тех знаний, которые мы получили извне о себе и об окружающем мире. Одно из главных качеств успешного человека – это именно уверенность в себе.

Две предыдущие книги Ицхака Пинтосевича "10 заповедей успеха" и "7 заповедей энергии и здоровья" вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине (рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и «КС», за 2010 г.).

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Аккредитованные СМИ получат в подарок новую книгу, кроме того, журналистов ждет еще один сюрприз.

Справка. Ицхак Пинтосевич – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотами в миллионы долларов. С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме.

Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии. Автор книг и уникальных тренинговых программ. Специализация Ицхака Пинтосевича – системное развитие личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг.